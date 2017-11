Un enseignant berrichon invente le Mölkky d'intérieur

Professeur d'EPS et créateur de jeux à ses heures perdues, un enseignant issoldunois a mis au point un jeu de quilles miniature. A l'approche de Noël, il a lancé la fabrication de 500 exemplaires qu'il espère écouler dans quelques magasins de la région.

Des quilles et des palets en bois, taille mini, à disposer sur une table, voilà le Kickout, un jeu mis au point par un enseignant berrichon, Régis Delaveau. Il s'agit en fait d'un jeu trois-en-un, puisqu'avec le même matériel (18 éléments au total), on peut jouer selon trois règles différentes : à une sorte de billard de table, à un chamboule-tout en duel et à un genre de Mölkky (ce jeu d'origine finlandaise qui compte aujourd'hui de nombreux adeptes en France).

Le jeu est fabriqué en bois de hêtre, résistant aux chocs, par un artisan jurassien - © Régis Delaveau

Une déformation professionnelle

L'idée est née il y a trois ans. Cet été-là, Régis a beaucoup joué au Mölkky. L'hiver venu, il s'est rendu compte qu'il manquait une adaptation du jeu en intérieur. C'est là qu'il s'est mis à imaginer une variante. Son métier, il le reconnaît, l'y a aidé : "ça doit être une déformation professionnelle. J'ai tellement l'habitude d'adapter les règles de divers sports pour mes élèves !"

500 exemplaires à écouler d'ici Noël

Après l'avoir fait testé, avec succès, à ses proches, Régis a commencé à commercialiser son jeu l'an passé. Il en a alors écoulé 150 exemplaires. Cette fois, il se lance dans une fabrication plus conséquente : 500 exemplaires ont été commandés chez un artisan du Jura. Ils seront vendus avant les fêtes sur les marchés de Noël de Bourges (24-26 novembre) et Amboise (14-15 décembre) et dans quelques boutiques de la région (Galimatias à Issoudun, Les Dés Joueurs dans la zone commerciale Grand Déols et JouéClub à St-Maur).

Enfilés les uns derrière les autres sur une ficelle, les éléments du Kickout forment aussi un joli objet de décoration © Radio France - Sarah Tuchscherer

La qualité a un coût

Pour financer la réalisation de ses jeux, Régis Delaveau a lancé une campagne de financement participatif sur le site ulule. Il a jusqu'au 8 décembre pour réunir 5.000 euros. "C'est un objet de qualité, réalisé en hêtre par un artisan du Jura, ça coûte une certaine somme", précise le créateur. Au-delà de 35 euros de participation, les contributeurs recevront leur exemplaire du jeu. Le Kickout est aussi en vente sur le site internet de Régis.