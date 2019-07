Un escape game au Musée Guerre et Paix en Ardennes

Le musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcien, vient de lancer un escape-game. Les visiteurs doivent résoudre des énigmes en fouillant des décors évoquant les deux Guerres mondiales et celle de 1870, et en manipulant des objets de l'époque.

Novion-Porcien, France

Ceux qui n'auraient pas spontanément poussé les portes d'un musée consacré aux guerres de 1870, de 1914-1918 et de 1939-1945 trouveront peut-être une motivation supplémentaire au Musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcien. Le musée vient de lancer un escape-game. Les visiteurs sont invités à résoudre des énigmes en fouillant des décors d'époque, afin de retrouver les codes du coffre qui renferme la Sainte-lance ramenée de croisade par Godefroy de Bouillon.

QG improvisé du général allemand Guderian, près de Sedan © Radio France - Alexandre Blanc

Sur les 250 mètres carrés de la salle d'expositions temporaires, les groupes de 6 à 30 personnes se répartissent dans les 6 décors. Une lettre de mission les attend. Il faut d'abord fouiller. On fait les poches d'un soldat prussien de 1870, on repère des détails dans un tableau, on observe à la jumelle militaire, on écoute les messages codés de Radio Londres sur un poste d'époque. Puis avec les indices collectés on réfléchit. On décrypte en utilisant le système Enigma employé pendant la Seconde Guerre mondiale. On se penche sur les cartes des lieux de combat.

Des objets d'époque dans les mains

Les visiteurs manipulent des objets d'époque, comme des étuis de Poilus de la Première guerre mondiale. On s'assoit pour regarder des photos des tranchées en relief dans une visionneuse à plaques stéréoscopiques en bois. Des indices se cachent sur une automobile Clément Bayard, sortie de l'usine de Charleville-Mézières au début du 20ème siècle.

La visionneuse à plaques stéréoscopiques © Radio France - Alexandre Blanc

L'escape-game est accessible sans surcoût pour tous les visiteurs du musée et sera en place jusqu'en mars 2020. Il faut réserver auprès du musée Guerre et Paix pour s'inscrire à l'escape-game. Les séances ont lieu tous les jours à 14h et à 16h et durent une heure.