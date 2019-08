Un escape game grandeur nature dans les arènes de Nîmes

Un escape game est organisé dans les arènes de Nîmes jusqu'au 6 janvier 2020. Pendant deux heures, les visiteurs se transforment en enquêteurs et partent à la recherche d'un archéologue disparu et du "trésor des Volques".

Nîmes, France

Visiter les arènes en s'amusant: c'est l'objectif de l'escape game organisé dans les arènes de Nîmes. Il s'agit d'un jeu d'énigmes organisé par Culturespaces. Jusqu'au 6 janvier 2020, les visiteurs peuvent se glisser dans la peau de véritables enquêteurs. Munis d'un sac d'explorateur et d'une tablette numérique, ils partent à la recherche d'un archéologue disparu et d'un trésor, celui des Volques, un peuple celtique qui vivait dans le sud de la Gaule pendant l'antiquité.

Dix énigmes à résoudre

Cette chasse au trésor emmène les visiteurs dans les recoins du monuments et leur fait découvrir en même temps son histoire à travers dix énigmes. "On voit les choses différemment et on profite mieux du lieu", témoigne Julien, un touriste lyonnais passionné d'escape game. Les visiteurs ont deux heures pour trouver le trésor: la phalère des Volques, un bijoux sous forme de pièce ronde qui était remis aux soldats pour les récompenser de leur bravoure.

Pour participer à cet escape game, il faut être entre deux et cinq personnes et avoir au minimum 10 ans (âge conseillé, non obligatoire). Le prix de l'entrée est de cinq euros par personne. Il est conseillé de réserver en ligne, même s'il reste possible d'acheter les billets à la billetterie des arènes.