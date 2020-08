Un escape game géant à Avignon pour sensibiliser à la sécurité routière

Le centre social et culturel d'Avignon se transforme pour accueillir un escape game géant. Pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route, les participants (à partir de 8 ans) doivent résoudre une enquête après un accident routier.

L'Association G-Addiction et trois participants pendant l'Escape Game géant à Avignon

Le centre social et culturel d'Avignon (près de Cap Sud) s'est métamorphosé pendant trois jours. Quatre salles ont été aménagées en escape game par l'association G-Addiction. Pour son fondateur, Quentin Matton, l'utilisation d'un jeu ludique permet de transmettre les messages de prévention plus facilement aux jeunes.

Pendant une heure, les participants (à partir de 8 ans) sont plongés dans quatre salles différentes pour résoudre une énigme : Thomas, 20 ans est mort sur la route. Que s'est-il passé ? Les jeunes commencent par se rendre sur les lieux de l'accident (fictif, évidemment), puis au commissariat, dans l'appartement de la victime et sont finalement menés en boite de nuit. Le tout dans des décors saisissants.

L'Association G-Addiction et trois participants pendant l'Escape Game géant à Avignon © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

A travers le jeu, les enfants sont sensibilisés aux dangers de l'alcool, de la prise de stupéfiants, de la fatigue au volant, du téléphone..etc

"815 c'est le nombre de morts sur la route en 2019 à cause de la fatigue" Lila 15 ans

Une méthode qui fonctionne. Lila, 15 ans est venue avec une amie, l'un des nombres qu'elle retient est 23 : "quand on utilise le téléphone au volant, on a 23 fois plus de chance d'avoir un acccident."

Yassine, 11 ans, fait les gros yeux en apprenant qu'en percutant quelqu'un à 50km/h, c'est comme le laisser tomber du quatrième étage.

L'Association G-Addiction et trois participants pendant l'Escape Game géant à Avignon © Radio France - Anais Martin-Cauvy

Une méthode de prévention reconnue par le gouvernement

Pendant plus d'un an, une centaine de professionnels (policiers, gendarmes, pompiers, moniteurs d'auto-école) se sont mis autour de la table pour rendre ce "sérious game" plus réaliste. Une façon innovante de contribuer à la sécurité routière qui lui a valu de recevoir le prix Innovation du minisètre de l'Intérieur.

L'Association G-Addiction et un participant pendant l'Escape Game géant à Avignon © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

L'Association G-Addiction et deux participants pendant l'Escape Game géant à Avignon © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy