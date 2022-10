Un espace pour les enfants au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges

Un dé en mousse et quatre fausses poubelles disséminées autour d'un plateau de jeu. La 33ème édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges prend des airs parfois spéciaux à Saint-Dié-des-Vosges. Après deux ans de Covid, l'espace juniors fait son grand retour ce week-end devant l'espace François Mitterrand. Et avec lui son lot d'activités ludiques pour sensibiliser les plus jeunes à la vaste thématique de la géographie.

Une ambition écologique

Celle-ci recouvre notamment l'environnement et la nécessité de prendre soin de la planète dès le plus jeune âge. Ainsi, un jeu est proposé aux familles pour essayer d'apprendre à trier les déchets. "On peut partir de tout et avoir des apports pédagogiques permettra juste de leur donner envie d'apprendre et de comprendre", confie Lorraine Valtre, l'une des organisatrices de cet espace juniors.

"J'adore lancer le dé et j'apprends plein de choses sur le tri des déchets", se réjouit Marine, 11 ans. Venue avec sa maman et ses deux sœurs de Taintrux, elle a également apprécié l'école de la Providence, à quelques mètres de là, transformée en véritable planétarium. "Tout ce qui est animation avec les enfants, c'est très simple. Et puis quand on voit un festival comme ça, c'est intéressant de les associer pour qu'ils trouvent leur place à côté des parents", conclut Lorraine Valtre. D'ailleurs, les adultes aussi sont invités à essayer ces activités...