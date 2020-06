Un été 2020 festif et culturel malgré tout à Nice

Du 3 juillet au 3 octobre ce sont plus de 210 événements dans 60 lieux différents, pour tous les publics s’articulant autour de la musique, de la culture, des animations, des fêtes traditionnels, du sport et de l’environnement. Soit au moins 1 événement ou 1 animation chaque jour, pour tous les âges

Jean Luc Gagliolo adjoint de la ville de Nice en charge du projet Copier

Mon été culturel à Nice

L’exposition « 100% Mask in Nice » :

Réalisée par le photographe Bruno Bebert en partenariat avec la société IMS et la Ville de Nice, rend hommage à celles et ceux qui ont porté un masque dans cette période unique pour respecter les gestes barrières ou bravé le virus pour permettre aux autres de se soigner, se nourrir, se déplacer… 100 portraits de Niçois seront à découvrir sur les grilles de la Promenade du Paillon tout l’été.

L’Opéra hors les murs, à partir du 30 juin tout au long de l’été :

Interventions musicales et chantées sur les marchés pour créer des surprises, des piques niques musicaux dans le parc des Arènes de Cimiez, des concerts pour accompagner tous les midis le tir du canon, des concerts sur la scène du musée Matisse…

6 rendez-vous tout le mois de juillet sur les marchés de la Libération, Saint-Roch et Saleya. Tout l’été, l’institution niçoise offrira à voir et à écouter le meilleur de la musique classique.

Quatre concerts de l’Orchestre Philharmonique de Nice et du Chœur de l’Opéra seront également proposées dans 4 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Les soirées de la Villa Masséna, tous les mercredis de juillet et août (sauf les 5 et 12 août) :

Ecrin de verdure, accolé à la magnifique Villa Masséna, le musée Masséna vous donne rendez-vous tous les mercredis de l’été pour revenir en musique en danse, en théâtre et en costume sur l’histoire singulière de la Ville de Nice.

Le Théâtre National de Nice hors les murs, du 1er juillet au 30 août :

Rendez-vous pour les Contes d’apéro du 1er juillet au 22 août tous les soirs à 19h sur la Promenade du Paillon – Kiosque du TNN. Une proposition quotidienne gratuite et en plein air : du théâtre, de la danse, des marionnettes, de la musique, des lectures pour petits et grands.

Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux mise en scène Muriel Mayette-Holtz en collaboration avec la Ville de Nice et Passionnément TNN, les 26, 27 et 28 août 19h30 sur la Colline du Château.

Les ballets de l’Opéra au Théâtre de Verdure, vendredi 3 et samedi 4 juillet :

Le Ballet Nice-Méditerranée de l’Opéra Nice Côte d’Azur proposera un spectacle composé en deux temps avec tout d’abord avec le premier des Trois préludes chorégraphié par Ben Stevenson : sur une musique de Rachmaninov, puis une suite rythmée de séquences chorégraphiées, vidéographiées et commentées du ballet Cassandra de Luciano Cannito sur une musique originale de Marco Schiavoni incluant des œuvres de Camille Saint-Saëns, Sergueï Prokoviev et Elvis Presley.

Voilà l’été au 109 Tous les week-ends du 10 juillet au 29 août :

Arts visuels, Street-Art, cinéma, Théâtre, Danse, musique… Les artistes résidents de tous les secteurs de la création contemporaine du 109 prennent les commandes pour offrir au public la possibilité durant tout l’été de découvrir la richesse et la diversité de leurs productions en accueillant également de nombreux invités venus d’ailleurs.

Au programme : 14 concerts, 14 journées d’intervention street-art, 7 séances de cinéma en plein air, des interventions de 56 artistes, et une exposition exceptionnelle dans la grande Halle réunissant près de 100 artistes en partenariat avec les principales galeries de la ville pour témoigner de la vitalité de la scène plastique niçoise contemporaine.

Arty Party au MAMAC, du 22 au 24 juillet :

Trois jours durant, le MAMAC, ses collections, ses terrasses et son amphithéâtre en plein air deviennent le terrain de jeu d'artistes, chorégraphes, circassiens, musiciens, comédiens, pour des rencontres surprises et des moments magiques en écho au musée et à son architecture.

Trois jours d’événements pour tous les publics !

Issus de 6 compagnies, associations et groupes, des musiciens, danseurs et comédiens se produiront grâce au soutien de la Ville dans le cadre de l’AMI dans des performances acrobatiques, des concerts, des discussions créatives en écho aux collections et à l’identité du MAMAC et projections.

A l’ombre de Matisse (Musique et danse) du 29 juillet au 6 août :

Sur une scène installée dans le cadre exceptionnel du parvis nord du Musée Matisse, musique et danse nourriront un dialogue tout au long de ces 13 soirées artistiques et autour de 3 week-ends musicaux de l’AIEN, pour un « Nice Classic Live » inédit.

Vous découvrirez deux représentations de l’Opéra de Nice, deux soirées baroques ainsi que deux spectacles de création dansés. Dans les jardins en journée en juillet, des piques niques musicaux de musiciens de l’orchestre de l’Opéra de Nice et des visites créatives sur le thème « Balades avec Matisse ».

Images et mouvements place Pierre Gautier avec le Musée de la photographie :

Danse, photographie et expérience immersive seront au rendez-vous en juillet sur la place Pierre Gautier afin de faire dialoguer l’art de l’instant et les différentes expressions du mouvement.

Cinéma de plein air :

Des soirées cinéma en plein air seront prévues, notamment dans les jardins de Cimiez et sur la place Saint Roch.

Les Plages du Rire, du 4 au 6 août :

Les Plages du Rire avec l’association Directo (tremplin le 3 août au jardin du Ray).

Au fil des pages et des jardins :

Pour les amoureux des livres et des mots, l’association des éditeurs des Alpes Côte d’Azur animeront tout au long de l’été et de façon ponctuelle des villages du livre dans lesquels éditeurs et auteurs représenteront leur production tandis que des ateliers de lecture, de conte et des ateliers créatifs occuperont les plus jeunes.

De plus, tous les jeudis de l’été seront organisés des lectures de contes en fin de journée dans les squares (Alsace Loraine, Wilson, Normandie Niémen, Maccarani, Parvis du Vœu, Chambrun, Parc Vigier, l’Ecuyer, Marcel Kirchner).

Le Festival du LivreLes 18, 19, 20 septembre :

Plus de 200 écrivains se retrouvent à Nice cette année. Rencontres et dédicaces, lectures, spectacles, animations, découvertes, expositions à ciel ouvert, et toujours de passionnants débats…

Mon été musical avec "The Avener" vendredi 3 juillet :

La saison s’ouvrira sur un concert de The Avener depuis la tour Bellanda avec projection du show sur les façades.

Soirées musicales en cœur de ville autour d’une fête des commerces, les jeudis, vendredis et samedis à partir du 3 juillet :

Dès début juillet, des soirées musicales seront organisées à des endroits commerçants invitant les niçois et touristes à venir passer leur soirée sur les terrasses étendues de nos restaurateurs. Les commerçants seront aussi invités à fermer plus tard :

Vendredi 3 juillet - Place Magenta, Carré d’Or

Vendredi 17 juillet - Place Pelligrini, République

Vendredi 24 juillet - Port-Ségurane

Vendredi 31 juillet - Garibaldi

La musique des Sapeurs-Pompiers sur les places de marchés, tous les samedis du 4 juillet au 8 août :

La musique des Sapeurs-Pompiers sera quant à elle présente sur les places de marchés tous les samedis du 4 juillet au 8 août.

Côté musical, le choix sera immense, invitant à découvrir et redécouvrir nos musiques traditionnelles mais également à voyager tout en restant à Nice.

Soirée musiques du monde dans les quartiers de NiceDès le 4 juillet :

Ces soirées musicales seront également présentes dans tous les quartiers en mettant à l’honneur les musiques du monde.Dès le 4 Juillet sur la Place Saint Roch est prévue une soirée américaine ;

Une soirée Tango à Gairaut ;

Une soirée variété française au Square Durandy ;

Une soirée Brésil à Place Armée du Rhin ;

Une soirée Ginguette à Bellet ;

Une soirée Outre-Mer sur la place du Gnl Goiran ;

Une soirée orient et Bollywood sur le parvis de la Gare du Sud ;

Une soirée Flamenco au Kiosque à Musique.

Ces soirées viendront ainsi compléter les traditionnels Festins de territoire.

DJ aux balcons, vendredi 10 juillet :

Le vendredi 10 juillet sera réservé à une opération DJ aux balcons précédée d’une démonstration de Drone sur la place Masséna.

Programmation du Théâtre de Verdure, à partir du 11 juillet :

Tout au long de l’été, le théâtre de Verdure recevra des concerts et spectacles pour tous les goûts :

Le 11 juillet avec l’association Imago une soirée World Music ;

Les 23,24 et 25 juillet des soirées gratuites avec scènes ouvertes aux jeunes talents ;

Les 1er, 7 et 14 août des soirées électro music avec l’association Blackout ;

Le 15 août, une soirée de musiques traditionnelles autour du Corou de Berra et des groupes du Pays Niçois ;

Les 17 et 18 août, les Crossovers Summer avec l’association Panda et un concert de AYO notamment.

Nice Jazz Summer Sessions, du 17 au 21 juillet :

Evidemment, le Jazz sera à l’honneur. Si nous avons été contraints d’annuler notre Nice Jazz Festival, nous sommes heureux de pouvoir proposer les « Jazz summer sessions », 5 soirées Jazz au Théâtre de Verdure du 17 au 21 Juillet.

Vendredi 17 – LIZ McCOMB et le Philarmonique de Nice dirigé par le maestro György RATH ;

Samedi 18 – André Ceccarelli Trio avec Sylvain Luc et Thomas Bramerie ;

Dimanche 19 juillet – NJO – Funny 60’ Nice Jazz Orchestra direction Pierre Bertrand invite Walter Ricci ;

Lundi 20 – Belmondo Quintet ;

Mardi 21 – Carte blanche à Richard Galliano.

Les soirées jazz depuis l’Observatoire de Nice :

Tout l’été, des projections de concerts exceptionnels filmés depuis l’Observatoire de Nice et rediffusés pour le bonheur du plus grand nombre sur l’écran géant du cinéma Pathé de la Gare du Sud seront proposés en collaboration avec TSF Jazz.

Concert de Gautier Capuçon, jeudi 30 juillet :

Le 30 Juillet, Gautier Capuçon, célèbre violoncelliste et frère de Renaud Capuçon nous fera l’honneur d’offrir un concert exceptionnel sur le miroir d’eau de la promenade du Paillon.

Soirée Arts du cirque le vendredi 7 août :

Le 7 août notamment, sera organisée sur la Place du Pin une soirée arts du Cirque avec déambulation d’artistes dans les rues de ce même quartier.

Mon été sportif avec "Le Tour de France", du 27 au 31 août :

Initialement prévu les 27,28 et 29 juin – le Tour de France débutera à Nice fin août.

Commençant par la présentation des équipes le 27 août sur la place Masséna, dans un format unique, les deux premières étapes se feront sous forme de boucle en circuit fermé, au départ de la Place Masséna avec l’arrivée sur la Promenade des Anglais.