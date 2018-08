Un été à Avignon

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

C'est la quatrième fois que la ville organise ces animations pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Cette année tout est concentré au parc Chico Mendès à Avignon. Des animations diverses et variées, une piscine hors-sol et une scène où sont proposés des concerts et des soirées cinéma.