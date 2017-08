Un été au cinéma en plein air

Les séances de cinéma en plein air se sont multipliées cet été dans la Loire. Deux projections encore ce jeudi soir dans l'agglomération de Saint-Étienne pour des soirées familiales très appréciées.

C'est de saison, le cinéma en plein air ! Ce jeudi soir, deux projections dans la Loire : à Saint-Chamond, et au Crêt-de-Roch à Saint Étienne. Juste avant, il y a aussi eu La Vache au parc de l'Europe ou encore Apollo 13 au musée d'art et d'industrie.

"Ça désacralise le cinéma", raconte cette cinéphile qui fréquente les salles obscures toute l'année. Mais les séances estivales à la belle étoile, elle adore pour le cadre nature, de temps en temps un petit peu de vent, les enfants qui jouent autour, les spectateurs qui commentent et rient plus facilement... "C'est très convivial, complètement familial", conclut-elle.

Du coup, le choix du film ne pardonne pas. Parmi une trentaine de titres d'un catalogue concocté par une associations de cinémas en Rhône-Alpes qui arrachent des droits de diffusion plus bas du fait des projections multiples.

Séances en plein air à venir