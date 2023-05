Un Été au Havre : délifé de mode, danse, "rayon vert"... découvrez la programmation de l'édition 2023

Défilé de mode, images générées par l'intelligence artificielle... La programmation de la septième édition d'un Été au Havre a été présentée ce jeudi par le maire du Havre Édouard Philippe et le directeur artistique du festival, Gaël Charbau. La manifestation d'art contemporain qui se déroulera du 24 juin au 17 septembre prochains veut s'étendre dans la ville et faire appel à la participation des Havrais.

Cette septième édition présentera 18 œuvres et installations dans l’espace public, trois parcours d’art dans la ville. 12 nouveaux artistes sont invités. Retrouvez le programme complet sur le site du festival.

Défilé de mode quai de Saône, danse au Carré des Docks

À l’occasion du lancement de la nouvelle saison, Maroussia Rebecq va présenter la ligne de vêtements qu’elle a imaginée et réalisée au Havre avec des habitants durant un workshop. Les modèles, qui ont été recrutés parmi des habitants du Havre à l’occasion d’un grand casting au Hangar Zero fin avril , présenteront cette collection unique, lors d’un défilé public le 24 juin Quai de Saône de 17h à 20h.

"Upcycle solution" de Maroussia Rebecq. - Un Été au Havre

Vous serez invité à danser au Carré des Docks. Universal Tongue, d'Anouk Kruithof est une collection vidéo de l’humanité en train de danser. L’artiste a rassemblé via les réseaux sociaux (Youtube, Facebook et Instagram) 8.800 vidéos de danses de tous genres. La version proposée aux Docks du Havre consiste en un grand écran présentant un enchaînement de ces vidéos de danseurs et danseuses du monde entier, sur une boucle de 4 heures.

De Caucriauville aux Neiges, Un Été au Havre va investir de nouveaux quartiers

Grâce à des intelligences artificielles alimentées par le fonds d’archives photographiques de la ville, Grégory Chatonsky a créé des images d’une ville utopique qui ressemble étrangement au Havre. Sur 25 murs de bâtiments du bailleur social Alcéane, des fresques partants d’archives photographiques, antérieures à la destruction de la ville, reconstruisent des paysages baroques.

Grégory Chatonsky - La ville qui n’existait pas - Episode 1 : l’espace latent - Grégory Chatonsky

Des créations que vous pourrez emporter chez vous, 25.000 cartes postales uniques seront distribuées gratuitement tout l'été. L'artiste s'est engagé sur trois éditions avec le festival.

Didier Mencoboni propose un événement artistique qui s’inspire d’un phénomène optique et atmosphérique assez rare, le fameux rayon vert du soleil, qui peut s’observer dans les dernières minutes du couchant si différentes conditions sont réunies : pendant un bref instant, un rayon lumineux vert apparaît dans la couronne supérieure de l’astre...

Ce phénomène touchera plusieurs quartiers en passant par la costière, mais aussi Saint-Vincent, Sanvic, la Mare Rouge ou encore le Mont-Gaillard. Il se manifestera petit à petit et progressivement de manière à investir la ville, les commerces, l’espace public mais aussi les espaces privés des Havrais.

Six éditions qui ont transformé le centre-ville

Depuis sa création en 2017 , Un Été Au Havre a initié un rendez-vous culturel à travers des œuvres et installations contemporaines dans l’espace public, accessibles à tous. Au fil des éditions, une collection permanente s’est constituée, permettant à la manifestation de transformer la ville en exposition d’art contemporain à ciel ouvert, comptant aujourd’hui 16 œuvres et installations pérennes dans la ville.