Un été au Havre : mode, musique... le nouveau directeur artistique Gaël Charbau "étudie toutes les pistes"

Il a dirigé l'édition 2018 de la Nuit Blanche à Paris, et a été choisi pour séléctionner les œuvres d'art du village des athlètes pour les Jeux de Paris 2024... Gaël Chabrau est le nouveau directeur artistique du festival Un Été au Havre. Pour la 7e édition qui débutera en juin, il veut expérimenter de nouveaux formats tels que les défilés de mode, les concerts ou encore le théâtre.

"Toutes les pistes doivent être envisagées", affirme le nouveau directeur artistique d'Un été au Havre, qui prépare depuis un an l'édition 2023. Avant la divulgation du programme au printemps, il évoque déjà des pistes : défilé de mode, concerts, vidéos, "il y a plein de manières différentes d'occuper la ville", rappelle-t-il.

"Le Havre c'est très grand, plus grand qu'on ne l'imagine, poursuit Gaël Chabrau. Parfois, pour être à la mesure de la ville du Havre, il ne faut pas chercher à rivaliser en hauteur ou en largeur, il va falloir trouver des stratégies, comme fragmenter, se déployer un plusieurs morceaux, peut-être même qu'on trimballera dans la poche."

"Pour moi les artistes ont une totale liberté" - Gaël Charbau

Après les polémiques de l'édition précédente - notamment la colère des riverains suite à l'installation d'une statue de Mark Jenkins représentant un homme pendu par les pieds, un sac en plastique sur la tête et jugée "glauque" qui avait été retirée - Gaël Charbau affirme avoir réfléchi à rendre les œuvres plus faciles d'accès pour les visiteurs et les riverains "effectivement, je pense que c'est difficile de soumettre des choses rudes ou agressives aux habitants", concède-t-il.

Pourtant, il ne veut pas tempérer la volonté de provoquer des artistes qui pour lui "ont une totale liberté". Gaël Charbau assume : "il peut y avoir des choses plus compliquées, plus étranges et plus dérangeantes dans l'espace public et c'est tant mieux".

Un colloc sur la place de l'art dans la ville le 3 février

Pour étendre le festival dans la durée, Gaël Charbau a souhaité organiser une journée de rencontre dès cet hiver. Le 3 février est organisé le colloc Métamorphoses, au Volcan . Designers, artistes, responsables associatif mais aussi le responsable de la Mission Villes au port du Havre, sont invités à repenser la ville et comment intégrer l'art dans l'espace public. Retrouvez le programme en cliquant ici.