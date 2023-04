Un Été au Havre : un grand casting pour le défilé de mode qui ouvrira le festival

Un seul critère : savoir marcher. Un grand casting est organisé du mercredi 19 au samedi 22 avril au Hangar Zéro au Havre , pour trouver les mannequins qui défileront en ouverture du festival un Été au Havre. Cette édition 2023 sera lancée le 24 juin par un "défilé-événement" de l'artiste styliste Maroussia Rebecq, spécialisée dans la confection de collections à partir de vêtements de seconde main.

ⓘ Publicité

Gaël Charbau, directeur artistique d’Un Été Au Havre, a invité la fashion designer Maroussia Rebecq à imaginer une performance artistique pour le lancement de la nouvelle saison. À cette occasion, Maroussia Rebecq prépare un "défilé-événement" qui présentera au public des créations originales imaginées et réalisées au Havre. Les modèles recrutés présenteront cette collection unique, fruit d'une réflexion sur l'économie circulaire, le monde du travail et l'urgence écologique.

Des mannequins de tous les poids, tailles et couleurs

Pas besoin de "book" ou d'expérience de mannequinnat, le casting est ouvert à tous. Maroussia Rebecq cherche "des gens qu'on croise dans la rue", et elle détaille "hommes, femmes, grands, petits, gros, maigres, aux oreilles déployées, et de toutes les couleurs".

Seule contrainte : "il faut que les vêtements plaisent et que les candidats soient à l'aise pour défiler devant un public". Si vous voulez tenter votre chance le casting se tient de 14h30 à 18 heures de mercredi à samedi au Hangar Zéro, quai de la Saône au Havre.

Depuis plus de 20 ans, Maroussia Rebecq travaille ses collections à partir de vêtements recyclés. Une démarche écologique en opposition à la "fast fashion", et à une industrie de la mode critiquée pour son emprunte sur la planète. "J'ai toujours travaillé avec des associations humanitaires pour récupérer les vêtements trop abîmés pour être donnés et les utiliser dans mes créations, explique la styliste, c'est un engagment éthique et politique". Pour la collection d'Un Été au Havre elle travaille notamment avec l'association havraise Le Grenier .

Pour préparer ce défilé, un workshop est organisé du 18 au 23 avril, de 10h30 à 18h. Il est ouvert à toute personne possédant des techniques en couture, patronage, macramé, broderie ou en travaux manuels, afin de participer à la confection des vêtements et accessoires du défilé, en créant des looks ultra contemporain et upcyclés à partir de matériaux récupérés.