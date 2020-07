Un été au Tréport sous l'oeil de la caméra de François Ozon

Sa plage de galets, ses falaises de craie, ses petites maisons de pêcheurs : François Ozon est tombé sous le charme un peu désuet du Tréport. "Comme le film se passe dans les années 80, il fallait que la station balnéaire ne soit pas complètement refaite et bétonnée", explique le réalisateur. Des scènes ont été tournées à Eu, Pourville sur Mer et Yport, mais l'essentiel a été filmé au Tréport.

Les services techniques de la Ville ont été sollicités pour recréer l'atmosphère des années 80. Pour une scène tournée rue de la Commune de Paris, il n'a pas seulement fallu trouver des voitures de l'époque. Willy Lottin, le responsable, se souvient: "On a été obligé d'enlever tout ce qui était mobilier urbain: les potelets, les bancs, les panneaux pour recréer l'ambiance des années 80". Une école de voile a aussi été aménagée pour les besoins du film derrière la poissonnerie municipale, avec des cabines de plage d'époque.

On est resté trois heures dans l'eau parce qu'il a fallu refaire plusieurs fois la scène - Christophe Laboulais, de la SNSM du Tréport

La rencontre entre Alex et David, les deux héros du film, a lieu en mer, au large du Tréport. Le bateau d'Alex chavire et David vient le sauver. C'est Christophe Laboulais, de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du Tréport, qui assurait la sécurité lors cette scène fondatrice du film. "On est bien resté deux heures et demie, trois heures dans l'eau avec un autre collègue parce qu'il a fallu refaire plusieurs fois la scène, pour aider à repositionner le bateau, le retourner... tout en se cachant", raconte-t-il en riant.

Les deux acteurs ne savaient pas naviguer, François Ozon a demandé à David Le Carrou, le directeur de l'école de voile du Tréport, de leur donner des cours. "En fait, notre mission de professeur s'est transformée en coordination générale de tout ce qui était sur l'eau", explique le marin. Le centre nautique Sensation Large se retrouve à chercher des bateaux des années 80 et David Le Carrou devient M. Météo sur le tournage: "On voulait une mer plate, on voulait une mer agitée, on voulait du soleil... C'était assez stressant parce que la veille, à 21h, il fallait dire oui ou non si on tournait sur la plage où il y avait une centaine de figurants."

Le bateau qui a servi sur le tournage d'Eté 85 a été laissé en souvenir à l'entrée du club nautique du Tréport. © Radio France - Anne Bertrand

Avec François Ozon, tout s'est bien passé: "Les réalisateurs sont en général quand même assez exigeants. Par contre quand il me demandait mon avis, il le respectait et ça nous a amené à une relation de confiance qui était vraiment très sympa". En témoigne, dans le bureau David Le Carrou, le panneau "club nautique" offert par l'équipe de décoration du film et dédicacé par le metteur en scène. Les deux jeunes acteurs d’Été 85 sont même revenus à l'école de voile, une fois le tournage terminé.

Nathalie a, de son côté, accueilli l'équipe du film pour déjeuner dans son restaurant du Tréport, quai François Ier. Elle est très fière de voir sa ville sublimée sous l'oeil de François Ozon: "Quand on vit quelque part tous les jours, on voit moins les choses et quand on les revoit à l'écran, on se dit que notre ville est belle!"