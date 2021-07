Un été de courses hippiques à l'hippodrome de Vittel

C'est le grand retour des courses hippiques tous les weekends à l'hippodrome de Vittel, le seul de Lorraine à accueillir des compétitions cet été. Les initiés retrouvent leurs habitudes, et les novices peuvent découvrir l'ambiance des courses... et tentaient de miser sur le bon cheval !

"Un hippodrome sans public ou avec très peu de monde, ça n'a pas de sens, là on retrouve la vraie ambiance des courses !" Avant le départ de la première course, Claude Weber, le président de l'association des courses hippiques de Vittel affichent un grand sourire. Après un été 2020 marqué par des protocoles sanitaires très stricts, cette saison 2021 démarre presque sans contraintes. "Pour le moment...", souffle-t-il.

Avant chaque course, les chevaux sont présentés aux parieurs. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Comme chaque été, c'est un petit monde bien particulier qui redémarre. "On doit être plus d'une centaine de personnes à s'activer pour que tout se passe bien", explique Robert Richy, l'un des nombreux commissaires de courses, passionné de hippisme. "C'est très réglementé, la pesée des jockeys, les distances, les allures, on ne rigole pas !" avertit-il.

ECOUTEZ - Le reportage de France Bleu Sud Lorraine à l'hippodrome de Vittel Copier

Cet après-midi là, 8 courses au programme. Pour Lucette, c'est une grande première ! "Ca fait du bien de se retrouver ici après le Covid, vous ne trouvez pas ?", lance-t-elle après avoir déposé son pari. "J'ai misé sur le 4, j'aime bien sa démarche, mais c'est du hasard hein !".

Le spectacle, l'ambiance, les paris

Une fois le balais des courses lancées tout le monde est à sa place. Les jockeys se font peser, puis les chevaux sont présentés aux parieurs avant le départ. "C'est un beau spectacle, l'ambiance est chouette et nous sommes dans le plus bel hippodrome de France", assure Claude Weber.

Quand on parie sur un cheval, on vit la course différemment, c'est comme s'il nous appartenait - Claude Weber, Président de l'association des courses hippiques de Vittel

Celui qui assure l'ambiance est le spectacle, c'est Franck Goerlinger, 28 ans. Il commente en live les courses armé de jumelle pour faire vivre au public chaque instant. "Dans le public, tout le monde n'a pas de jumelles donc je dois les faire vibrer, surtout à la fin", explique-t-il perché en haut de sa tour.

Franck commente les courses hippiques dans tout le Grand-Est. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Cet été, des courses sont prévues tous les weekends jusqu'à la fin du mois d'août. Il y aura même une séance spéciale le mercredi 14 juillet pour la fête nationale. Toutes les informations pratiques sont sur le site de l'hippodrome.