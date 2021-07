Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Le Cours Saleya de Nice

Bruno Pardo est le président de la commune Libre du Pan Bagnat, depuis 1991 il est très engagé dans la protection des traditions niçoises, en défendant notamment la recette originale et l'appellation du Pan Bagnat.

D'ailleurs quels sont les ingrédients d'un vrai Pan Bagnat ?

On se bat pour conserver les traditions niçoises, on veut que ça perdure. On veut laisser à nos enfants les rênes de cet héritage. J'ai déjà des petits-enfants qui sont membres de l'association.

Cécile Verdoni, la chef de la Direction du Patrimoine de la ville de Nice, est incollable sur l'histoire des monuments autour du cours Saleya. Cet été prenez plaisir à re-découvrir la ville sous différents angles en vous rendant au centre du patrimoine, avec de nombreuses visites guidées parfois même en express d'une demi-heure au total 21 parcours et visites de sites commentés :

Suzanne commerçante travaille au stand Quirino qui est depuis 5 ans désormais sur le marché. L'entreprise est spécialisée dans les pâtes fraîches et les raviolis niçois . Ces pâtes qui étaient les favorites du chanteur niçois Dick Rivers et peut-être prochainement les vôtres ? Retrouvez-là sur le cours tous les jours sauf le dimanche.

On me pose souvent des questions sur les spécialités niçoises, plus particulièrement le panisse , si c'est "un" ou "une" panisse, comment on peut le préparer, comment ça se déguste.