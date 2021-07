Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Guillaumes

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine au marché de Guillaumes.

Quoi de neuf au Colorado Niçois ?

France Bleu Azur avec Claire et Phillipe des Terres Rouges © Radio France - Nicolas Merou

Claire et Phillipe des Terres Rouges ont une chambre d'hôtes sur Guillaumes. La bâtisse était déjà un hôtel qui s'appelait auparavant la Renaissance qui a été tenu pendant plusieurs générations. Le couple en reprenant le projet il y a 5 ans l'a transformé en chambre d'hôtes et salles de récupération pour les cyclistes.

Le Coup foudre avec Guillaumes est ancien , il est lié à une famille qui s'appelle les Giordanengo. Ils organisent entre Valberg et Guillaumes depuis plus de 20ans , des courses de vélo et notamment l'Enduro World Series de vtt. On s'est pris de charme pour Guillaumes qui est vraiment la Mecque du VTT en France.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le pari gagnant de ses restaurateurs reconvertis

Yann de la fabrique du pays avec France Bleu Azur © Radio France - Nicolas Merou

Yann de la fabrique du pays s'est reconverti en traiteur par la vente de son restaurant. Il propose dans son camion ambulant, des raviolis, pâtes fraîches, gnocchi, et desserts le tout en faisant travailler au maximum les producteurs locaux.

Yann, créateur du foodtruck "La fabrique du pays" sur France Bleu Azur Copier

L'histoire c'était que j'étais restaurateur avec ma femme à Puget-Théniers et avec les événements récents, on a décidé de se reconvertir sur ce qu'on sait faire, c'est à dire la cuisine. L'idéal ça été sur le marché, car on pouvait toujours autant bien travailler qu'avant, avec les produits de notre région.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À la rencontre des circuits-courts de Guillaumes :

Basile est le vacher de Sauze, vient tous les jours de marché à Guillaumes afin de faire goûter et vendre ses fromages frais, vous pouvez aussi passer dans sa ferme à Sauze pour voir sa ferme et acheter ses produits.

Basile de Sauze sur France Bleu Azur Copier

On fait de la tomme de Savoie, qu'on fait aussi en petit. Des fromages aussi plus frais qu'on peut aromatiser avec du poivre et des herbes de Provence. Mes tommes sont prêtes au bout d'un mois et demi.

Janeth apicultrice avec France Bleu Azur - Nicolas Merou

Janeth est apicultrice, venant de Bolivie voilà déjà plusieurs années qu'elle est installé à Guillaumes à vendre son miel. Retrouvez là tous les samedis de marché dans la commune.

Découvrez sur France Bleu Azur, le miel d'Estenc en circuit-court sur le marché de Guillaume Copier

Avant de me reconvertir en apicultrice, j'étais kinésithérapeute. Guillaumes est un petit coin de paradis, avec une grande biodiversité, avec la famille installé , c'est ce qui m'a séduit.

Yann et Marilyne de la fabrique du pays, vendent leurs raviolis à la truite tous les samedis de marché, tirée de leur exploitation.

On travaille avec ses truites, essentiellement en gros filets pour préparer les raviolis. C'est une idée originale qui nous est venu il y a quelques années. La recette est composée de filets de truites, une ricotta maison, des épices, des herbes et on obtient des raviolis très fins.

Pour aller au marché de Guillaumes :

Le Marché Paysan de Guillaumes à lieu tous les samedi matin sur la place de Provence.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice