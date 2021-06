Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Roquebillière dans la Vésubie

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine dans la vallée de la Vésubie, sur la place de Roquebillière.

Saviez-vous qu'il y avait un crieur au marché ?

Loïc, 27 ans est le crieur du marché sous l'égide de l'association Vésubie découverte. Au delà de sa présence le mardi matin avec sa cloche et ses annonces, il s'occupe du journal Le Portail Vésubien et du relais-colis de Roquebillière.

A première vue , crieur c'est amuseur public ; c'est un rôle officiel pour annoncer les nouvelles de la vallée.

Loïc, le crieur du marché de Roquebillière sur France Bleu Azur Copier

Comment vit-on à Roquebillière ?

Eric Comoglio est président de l'association Vésubie Découverte, son but est de promouvoir la vallée et le local. Le retour et le développement du marché c'est lui !

On peut vitre une convivialité qu'on a du mal à retrouver dans les grandes villes. On est pas là pour consommer et rentrer chez soi, on est ici pour rester sur place et faire des rencontres.

Eric Caumogliot, Président de l'association Vésubie Découverte sur France Bleu Azur Copier

Musique, Rencontres, Convivialité selon un musicien de la Vésubie.

Vous croiserez certainement Xavier de Venanson avec ses instruments sur les marchés de la Vésubie à Saint-Martin-Vésubie et Roquebillière. Musique folk, amour pour la vallée, nous avons rencontré un habitant encore ému à l'évocation de la tempête Alex.

On a envie de transmettre quelque chose d'authentique avec une identité qui soit ouverte et fédératrice, qui touche autant les jeunes que les moins jeunes.

Xavier de Venanson musicien sur France Bleu Azur Copier

Les circuits courts du marché de Roquebillière

Sandrine de la fromagerie Lou Lantousquier participe aux marchés locaux avec son stand de fromages. Ce fromage qui provient directement de son exploitation de 30 chèvres au dessus de Lantosque.

Tous les matins je moule 80 fromages frais ; on a des fromages très frais qu'on peut manger avec du miel le matin.

Sandrine fromagère sur France Bleu Azur Copier

Thierry et sa femme Alexandrine sont des apiculteurs, installés depuis 2011 dans le Mercantour. Brion Apiculture est une exploitation apicole spécialisée dans l'élevage de reines d'abeilles dans la Vésubie.

On est les seuls éleveurs d'abeilles du département. Vous trouverez mon miel seulement dans les marchés, les mardi à Roquebillière et au marché de Lantosque en saison.

Thierry apiculteur sur France bleu azur Copier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour aller sur le marché de Roquebillière :

Roquebillière en rive droite de la Vésubie aux portes du parc national du Mercantour s'anime tous les mardi grâce à son Marché Rural d'avril à novembre sur la place de la mairie. Créé en 2007 pour répondre à une forte demande de la population, des curistes et des touristes, il est le résultat d'une concertation entre la commune, le GEDAR (Groupe d'Étude et de Développement Agricole et Rural), l'association des commerçants et l'association Vésubie Découverte.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice