Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Tourrettes-sur-Loup

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine à Tourrettes-sur-Loup à 5km de Vence.

Pourquoi voit-on la vie en violet à Tourrettes-Sur-Loup ?

La boutique de violettes de Sébastien Moreau à Tourrettes-sur-Loup - Jean-Gabriel

Sébastien Moreau s'est engagé dans le village, conseiller municipal depuis peu en charge des événements festifs et du commerce. Il est lui même propriétaire d'une boutique d'objets, de bonbons de décoration à base de violettes, à coté de la Tour de l'horloge. La violette est produite sur Tourrettes-Sur-Loup depuis des décennies.

La violette étant cultivée l'hiver, nous voudrions développer un tourisme hivernal entre le Carnaval de Nice et la Fête du Citron de Menton.

Sébastien Moreau conseiller municipal et propriétaire d'une boutique de violettes

Sortie extérieur du Restaurant Spelt par France Bleu Azur - Jean-Gabriel

Retour aux sources avec Raphaël Grima Propriétaire du Spelt.

Raphael Grima est un restaurateur vençois passé par Londres et Paris qui décide, il y a peu avec sa compagne (Marion) d'ouvrir un restaurant à Tourrettes-sur-Loup : Le Spelt.

L'objectif du couple ? Retrouver une certaine authenticité, ne pas revenir en arrière, mais travailler des produits locaux, en petites quantités au fil des saisons. 2 salles chics chaleureuses, 1 terrasse avec vue sur les collines et quelques tables dans une petite rue fraîche du village. Le restaurant est ouvert du Mercredi au Samedi Midi et soir à 6 Grand'Rue à Tourrette-Sur-Loup.

Quand on rencontre les circuits courts de Tourrettes. avec les maraichers, on est au plus près des produits. C'est ce qui est bien dans le village , on a un relationnel qu'on a pas dans les grandes villes . Le contact avec les habitants y est facile.

Raphaël Grima restaurateur, propriétaire du Spelt

A la rencontre des circuits courts de Tourrettes-Sur-Loup

Lidy est maraîchère dans la vallée du Loup. Elle est sur le marché les mercredis et parfois le samedi pendant l'été. Elle y vend fruits et légumes (elle fait même pousser des avocats sur la Côte d'Azur) et produit du miel.

On a une grosse culture d'avocats à Vallauris et une personne au village en fait pousser des magnifiques. On les cueille et on les mets dans des cagettes avec soit des pommes ou des bananes, pour les faire mûrir.

Lidy maraîchère

Silviha Hristova possède une savonnerie artisanale. D'abord un hobby mais depuis 7 ans elle s'y consacre à temps plein. La savonnière possédait déjà, une expérience dans l'industrie pharmaceutique, elle connaissait donc bien les ingrédients qui constituent les savons produits à la chaîne qu'elle ne voulais surtout pas introduire dans ses créations. Retrouvez Apollimel tous les mercredis au marché de Tourrettes-Sur-Loup avec des produits cosmétiques et des savons issus d’ingrédients naturels, sans paraben, sans silicone, sans paraffine, sans parfums ni colorants de synthèse.

Il a fallu que je bascule dans un monde un peu plus sain ; quand j'ai eu mes enfants je voulais savoir ce que je leur mettais sur leurs peaux , car la peau d'un bébé c'est très fragile.

Sylvia savonnière

Pour aller au marché de Tourrettes-sur-Loup :

A 5 kilomètres de Vence, entre Nice et Cannes, Tourrettes-Sur-Loup est un village au charme médiéval à ne pas rater. Le Marché Provençal se tient tous les mercredi sur la place Libération. Il y a un parking gratuit à 5 minutes.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice