Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Cannes Forville

Yann Lerat est un acteur cannois, ancien président des acteurs de Cannes. Il a été le président de la section parallèle " Cannes Ecran Senior" Lors Du Festival de Cannes en juillet dernier, au Théâtre de La Licorne. Prochainement vous le verrez prochainement dans le film "La Mascarade" de Nicolas Bedos.

Pour les Acteurs de Cannes , on a un site internet où on rend différents services pour dynamiser le secteur, on fait aussi des repérages et nous mettons en relation les clients avec les techniciens locaux.