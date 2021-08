Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : le marché de Valbonne

Karine Chakir, Adjointe à la culture de Valbonnne, nous indique les dernières programmations de la commune. Des concerts, des spectacles, des expos et même un championnat de boules carrées, tous est gratuits ! Vous trouverez le programme ICI.

Patricia Briand de Air Libre Yoga, est une professeure de yoga certifiée par l'Institut Français de Yoga (IFY). Elle enseigne le yoga depuis plus de 10 ans. Elle propose des cours collectifs à Valbonne, des stages de yoga à thèmes ainsi que des week-end randonnée.

Le yoga ça apporte énormément de choses d'un point vue physique et d'un point de vue mental. On agit sur une respiration profonde et régulière. Le yoga c'est aussi une philosophie de vie. On organise des stages régulièrement pour l'expérimenter et pour en parler.