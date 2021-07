Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : le marché provençal à Antibes

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine dans le vielle Antibes à son marché provençal.

Des parents se mobilisent pour des espaces de skateboards sécurisés

Cécile Tordo la présidente de l'association Azur skateboard explique son travail depuis moins d'un an : inciter les mairies des Alpes-Maritimes à implanter de nouvelles infrastructures pour le skate, afin de permettre aux jeunes skateurs d'apprendre à glisser sur les rampes en toute sécurité !

Azur skateboard est présente sur Antibes , Saint Laurent-Du-Var et bientôt sur Nice ! Découvrez les lieux où vos enfants peuvent pratiquer ce sport et le programme des cours et des stages d'été sur Facebook et Instagram.

Il y a deux esprits à retirer du skate , tout d'abord l'esprit skate, c'est être libre et autonome , puis dans un second temps il y a l'esprit de compétition qui rentre en jeu . D'où notre capacité à pouvoir proposer à la fois des cours et des compétitions.

Les Fonds marins ont trouvé leurs anges gardiens

Jean-Jacques Fieschi est un ancien policier reconverti dans la défense de l'environnement, en créant l'association les Fonds Bleus. Avec son équipe, ils nettoient les zones de baignades en enlevant les déchets, encombrants et résidus de tempêtes. Nous pouvons tous les soutenir et participer à leurs actions, suivez les sur Facebook.

Lors d'une sortie normale nous récupérons 60 à 80 kilos entre les encombrants et les déchets. Rien que l'année dernière, nous avons récupéré 100 tonnes de déchets en tout. On ne veut plus voir autant de détritus, c'est important pour la préservation de la faune et de la flore.

La Renaissance des bouées à Antibes.

Heather Patrone, s'installe en famille à Antibes et y crée il y a presque 2 ans la marque : The Rainbow Revival. Son objectif : redonner une seconde vie aux bouées gonflables de plages ou de piscine. Elle en fait des pochettes, des sacs, des bananes résistantes à l'eau pour la plage ou le goûter de l'école des petits. En vente exclusivement sur son site web the Rainbow revival ainsi que sur les réseaux sociaux.

Un certain été de 2019, on avait acheté des bouées avec mon mari pour la piscine. Une fois que ces bouées étaient crevées. Je me suis dit que c'était beaucoup de plastiques et qu'il fallait en faire quelque chose, je ne voulais pas les jeter.

Le seul musée de la Carte Postale de France est à Antibes

Pas besoin de Delorean quand on a Christian Deflandre ! Le créateur et l'animateur du musée de la carte postale situé au 4 Avenue Tournelli d'Antibes. Unique en son genre en Europe, propose des visites guidées en Français, Anglais, Italien, Allemand ou Espagnol, pour découvrir l'histoire de nos ancêtres sous le prisme de cartes postales, sous forme d'exposition permanente ainsi que des expositions temporaires à thème.

Les cartes les plus intéressantes sont celles qui ont été produites entre 1900 et 1920, ce qu'on appelle l'âge d'or de la carte postale. Celles-ci sont très intéressantes sur le plan sociétal, car a l'époque sans la télé et autre moyens de diffusions actuels, les cartes postales étaient le seul lien visuel qu'on pouvait avoir.

A la rencontre des circuits-courts d'Antibes

Marielle est négociante en fruits et légumes présente sur le marché d'Antibes depuis plus de 20 ans. C'est une spécialiste des tomates, qu'elle fait venir de Saint-Rémy-de-Provence.

Négociant ça veut aussi dire aller chercher et tester les produits. Si ça me plait, j'aurai plus de facilitées à vendre et surtout à fidéliser une clientèle, il faut donc être sûr de la qualité de ses articles.

La famille Operto est une entreprise qui depuis 5 générations vient tous les jours de l'été sur le marché Provençal d'Antibes et sur le marché de Biot le mardi et le Samedi. Les fruits, les légumes et même quelques fleurs sont issues d'une production 100% biotoises.

C'est un marché ou les habitués sont présents. On possède un hectare en famille où on travaille pour cueillir nos productions. La matinée on vend ici et l'après midi jusqu'au soir on repart pour préparer les produits du lendemain.

La Lavande dans tous ses états, une entreprise familiale qui coupe la fleur en Provence (au pied du mont Ventoux) pour la transformer en huile essentielle, en bouquets, en fleurs séchées.

Ça fait 10 ans que je viens au marché . L'été au marché c'est synonymes de bonnes odeurs , de bons produits, avec des clients de tous horizons .

Jérôme et Stéphane, des pécheurs qui tiennent un stand du mardi au dimanche matin à quelques pas du marché Provençal, sur le port d'Antibes. Tous les poissons de la Méditerranée se retrouvent sur le banc, mérous, maquereaux, calamars, daurades, poissons de roche pour la soupe...

On apprends aux gens à connaitre des poissons tous les jours. On a beaucoup de variétés qui permettent aux clients de découvrir nos produits.

Pour aller au marché D'Antibes :

Le marché provençal propose une riche diversité d'articles : de la charcuterie aux fromages frais, des tomates aux fleurs, toutes les spécialités Antiboises du Mardi au Dimanche sur la place du cours Masséna à coté de l'hôtel de ville.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice