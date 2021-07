Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes :les halles de Menton

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine au marché des Halles , Rue Pelisson à Menton

Quel est donc l'histoire des Halles de Menton ?

Baptiste Sassi responsable ODP avec France Bleu Azur - Jean-Gabriel Remy

Baptiste Sassi est le responsable de l'occupation du domaine public et commerce de la ville de Menton : À la fin du XIXe siècle, la ville de Menton décide de réaliser un marché couvert. C’est le projet de l’architecte Mentonnais Adrien Rey qui est retenu. L’esthétique est soignée avec une grande diversité de matériaux et de couleurs. Un petit campanile doté d’une horloge et portant la date de construction, 1898, couronne l’entrée principale de la halle, lieu de commerce et d’animation toujours incontournable au cœur de la ville. 2 fois en lice pour devenir le marché préféré des Français, une opération lancée par Jean-Pierre Pernaut alors présentateur du journal de 13h de TF1.

Le marché fut créé en 1898 par Adrien Rey, tout ce qu'on peut voir au niveau des céramiques, des briques et des couleurs, ça était fait par un artisan de Menton.

Jean Cocteau à Manton pour les Nuls...

Françoise Leonelli conservatrice du musée Cocteau avec France Bleu Azur - Jean-Gabriel Remy

Françoise Léonelli est conservatrice au musée Jean Cocteau de Menton. La Collection du musée constitue la plus importante collection publique mondiale consacrée à Jean Cocteau et 278 œuvres de ses amis artistes (Picasso, De Chirico...). Malheureusement, le musée est encore en travaux après d'importantes inondations.

Il existe un lien fort entre Jean Cocteau et Menton. Il vivait à l'époque dans la villa Santo Sospir, décorée de ses œuvres à Saint-Jean-Cap-Ferrat, ça été 10 années de bonheur pour lui.

Le Bastion, premier musée Jean Cocteau de Menton

Le Bastion de Menton - Jean-Gabriel Remy

Aujourd’hui encore, le Bastion est une étape incontournable dans le circuit de découverte de l’œuvre de Cocteau à Menton. Deux étages y sont consacrés pour exposer la vie de Jean Cocteau. On y accède désormais par le rez-de-chaussée. Toutes les infos sur les expositions sont ICI.

Au départ c'était un bastion défensif, il a été construit au XVIIIe siècle, pour défendre la ville de Menton. Puis petit à petit il a eu différentes utilisations, ça été un phare, une réserve de sel, une prison. Jean Cocteau a ensuite fondé son musée qu'il savait comme étant sa dernière œuvre.

À la rencontre des circuits courts des Halles de Menton :

Christophe, patatier avec France Bleu Azur - Jean-Gabriel Remy

Christophe est "Patatier", spécialisé dans les pommes de terres, il vous propose aussi de l'ail et des échalotes. Un métier rare qui a pourtant son stand sur le marché de Menton.

Ils ne restent que 20 "patatiers" en France. Nous avons 177 variétés de pommes de terre en France, on est le plus gros producteur d'Europe et le premier exportateur mondial.

Alice de Poivre & Sel avec France Bleu Azur - Jean-Gabriel Remy

Alice de Poivre et sel, propose des spécialités locales, du pan bagnat aux beignets de fleurs de courgettes, des beignets de sardines et des tourtes de courgette. Toutes ces spécialités sont l'œuvre du chef Thierry Keim et de son équipe.

On renseigne les visiteurs sur nos produits, on les explique aussi. Par Exemple les farcis, c'est quelque chose qu'ils ont l'air de découvrir. Toutes matières premières sont achetées sur le marché.

Marco de la maison Boeri avec France Bleu Azur - Jean-Gabriel Remy

Marco de la Maison Boeri, il s'agit de la plus vieille maison du marché de Menton proposant des spécialités Mentonnaises. Des pâtes fraîches et raviolis maison et des barbajuans, il faut même réserver pour être certain d'avoir de goûter les produits !

Tout est fabriqué maison, avec des produits frais achetés localement . On peut dire qu'on est circuits fermés, ce qui fait la différence dans les assiettes. On fait plusieurs types de raviolis selon les saisons.

Pour aller au marché de Menton Halles :

Le Marché est ouvert tous les matinées aux Halles municipales de la Rue Pelisson.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice