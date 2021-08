Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Libération Nice

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine dans le marché de libération sur Nice.

Les fruits et légumes du marché de libération.

Quoi de neuf dans la bibliothèque de la Gare du Sud ?

France Bleu Azur avec Françoise Michelizza au marché de libération - Jean-Gabriel

Françoise Michelizza, la directrice des bibliothèques municipales de Nice rappelle que l'inscription est entièrement gratuite pour emprunter jusqu'à 28 livres, BD, Mangas, DVD, CD, magazines pour 21 jours. La bibliothèque Raoul Mille, du quartier Libération est ouverte du mardi au dimanche. Toutes les animations de l'été sont sur ICI

C'est une bibliothèque qui est la fois récente et ancienne. Elle est incluse dans le bâtiment historique de la gare du sud et c'est une magnifique rénovation d'une firme industrielle.

Le retour des jours heureux aux halles gourmandes de la Gare du Sud

France Bleu Azur avec Emmanuel Ricci directeur de la gare du sud - Jean-Gabriel

Emmanuel Ricci est le directeur d'Enchanté la nouvelle entreprise qui gère désormais la Gare du Sud. Plus d'animations (il y en a tous les soirs, tout l'été), plus de place pour les terrasses et un nouveau système pour des commandes facilités entre les enseignes qui sont d'ailleurs renouvelées en grande partie.

Parmi les nouveautés, la grande différence se trouve dans la partie boissons, bars et une grande partie de la restauration, Celles-ci se passent entièrement en digital. Les gens vont pouvoir choisir leurs tables, scanner un QR code, avoir le menu directement sans avoir à télécharger une application, tout est entièrement sur le web.

À la rencontre des circuits courts du Marché Libération de Nice.

France Bleu Azur avec Jacques agriculteur au marché de libération - Jean-Gabriel

Jacques Bornado est agriculteur à Saint-Pancrace depuis 1983, présent tous les jours sauf le lundi sur le marché de la place De Gaulle où il y vend ses citrons et des œufs frais bios. Depuis près de 40 ans sa clientèle fidèle est ravie d'acheter des œufs frais issues de poules élevées en plein air.

Les poules, faut veillez a leur hygiène. On sait ce qui se passe dans les grosses exploitations, je pense qu'un jour ça sera interdit, pour veiller aux biens êtres des poules. Ça me touche j'aimes ses animaux, je serais incapable de tuer l'une d'entre-elles.

France Bleu Azur avec Sandrine maraichère à Libération - Jean-Gabriel

Sandrine est maraîchère sur la place Libération où elle vend ses fruits et légumes cultivés à Saint Pancrace (sur les hauteurs de Nice). Sandrine est une maraîchère connectée, elle raconte ses journées, donne des recettes et des astuces de jardinage sur Instagram et sur son site web.

Être sur Insta, ça m'apporte de la joie supplémentaire. Avant je ne montrais rien je faisais mon travail dans mon coin. Tandis que maintenant je montre, je peux faire passer des messages. C'est du coup très agréable, car les clients me connaissent avant de venir, ça permet de faire des rencontres.

Pour aller au marché de Libération :

Le marché se tient dans le quartier libération de Nice : Sur une partie de l'avenue Malaussena, sur la place De Gaulle et une partie de la rue Clément Roassal. Du Mardi au Dimanche de 6h à 12h30.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice