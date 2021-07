Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : le marché de Mouans-Sartoux

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine au marché des producteurs de Mouans-Sartoux.

Quel est le programme culturel de l'été à Mouans-Sartoux ?

Marie-Louise Gourdon, adjointe à la Culture de Mouans-Sartoux est la créatrice du Festival du livre et d'autres événements au Centre Culturel des Cèdres. L'été est synonyme d'animations culturelles autour de la lecture, de la musique et du cinéma mais aussi de rassemblements afin de nous sensibiliser face aux enjeux climatiques.

Marie-Louise Gourdon, adjointe à la Culture de Mouans-Sartoux

On a lancé une opération qui s'appelle Urgence climat c'est à nous de jouer. On réfléchit à des solutions locales qui seront présentées lors d'un évènement participatif le 10 juillet.

Une maison qui veille au bien-être de ses habitants

Solenne Fournage de la MEAD

Solenne Fournage, de la Maison d'Education à l'Alimentation Durable, avec son équipe développe l’alimentation durable sur le territoire pour permettre à chaque habitant, quels que soit ses revenus, de se nourrir sainement tout en prenant soin de l’environnement. Ce marché des producteurs du mercredi après-midi et soir est une demande des habitants par exemple, car les actions de la MEAD sont participatives le plus possible. La Maison d'Education à l'Alimentation Durable gère aussi un jardin communal pour une production de fruits et légumes qui sert à la préparation de 1000 repas chaque jours dans les cantines scolaires.

Quand on a mené notre réflexion sur comment améliorer les cantines scolaires, le bio est apparu comme une évidence.

Faites- vous tester sur le marché vous aussi !

Lorie et Nathalie étudiantes engagées

Laurie et Nathalie sont embauchées par la ville de Mouans-Sartoux. Les deux étudiantes sensibilisent les clients du marché aux enjeux climatiques avec des quizz, des expositions et surtout un discours simple et pas moralisateur.

Les gens remarquent bien que c'est pas un stand où vend des choses, les personnes avec leurs enfants sont donc curieux d'en savoir plus. On joue sur le caractère ludique et pédagogique ce qui rend la démarche agréable pour faire passer des messages.

À la rencontre des circuits courts de Mouans-Sartoux

Edith de La chèvrerie du bois d'Amon vient tous les mercredis au marché des producteurs avec son camion flambant neuf. Fromages, glaces et yaourts frais tout droit sorti de sa ferme du pays de Grasse à Saint-Cezaire-Sur-Siagne.

On a conçu ce camion il y a deux ans pour être bien à l'aise et avoir toute notre marchandise afin de vendre tous nos produits. Nous passons du fromage frais et yaourts à nos fameuses crèmes glacées au lait de chèvre. Cette glace qui est très légère et très goûteuse . Nous avons différentes saveurs du chocolat à la vanille au romarin pour les parfums les plus fous.

Edith de La chèvrerie du bois d'Amon

Chloé productrice

Chloé et Fabrice de La Pousse à l'Assiette, sont producteurs au marché de Mouans-Sartoux. Ils proposent des tartes fines aux tomates, mozzarella, poivron et pistou, de la pissaladière mais surtout des jeunes pousses de salade (le mesclun est extra frais) des pousses de radis, soja...Des fleurs comestibles tout est produit en permaculture.

On propose de la fleur comestible, on a plusieurs variétés de fleurs, tel que la Capucine dont on peut manger la feuille et la fleur ce qui permet une meilleur digestion.

Sylvie restauratrice et productrice à Mouans Sartoux

Sylvie restauratrice et productrice à Mouans Sartoux, propose tous les mercredis de marché de la tourte maison (aux courgettes du pays par exemple) ce sont des tourtes à la pâte à huile.

La pâte à tourte que j'ai, c'est la vraie pâte d'avant qui se compose d'huile, de sel, d'eau ; je fais aussi de la blanquette et des gâteaux aux pommes, le marché est vraiment top je me pose beaucoup de questions si je continue en parallèle mon activité de restauratrice.

Cécile de la Grignote, est une jeune boulangère de Gréolières présente tous les mercredis sur le marché de Mouans Sartoux.

Un paysan boulanger, c'est d'abord un agriculteur qui cultive son blé , qui moule ses grains.

Pour aller au marché de Mouans-Sartoux

Le marché des producteurs à lieu tous les mercredis après midi de 15h30 à 19h30 (voir plus l'été) sur la Place du Général de Gaulle, en face de la mairie.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice