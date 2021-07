Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine au marché de Saint-Martin-Vésubie sur la place du général De Gaulle.

L'AMONT redouble d'efforts pour faire connaître l'histoire du village

France Bleu Azur avec Erici Gili de l'AMONT - Jean-Gabriel

Eric Gili, professeur au collège de la Vésubie et représentant de l'AMONT. Depuis plus de trente ans l'association de bénévoles gère un musée qui a été emporter par les eaux en octobre 2020 alors cet été elle met en valeur le patrimoine de la vallée sous la forme de visites guidées et en éditant des livres retraçant l'histoire vésubienne. Des livres exposés et vendus tous les jours de marché (dont le jeudi après-midi).

Le cœur de l'association c'est de faire découvrir le village en attendant la reconstruction du musée au même endroit. Des gens nous donne des objets, des photos qui vont renouveler les collections du musée.

Peut-on randonner cet été à Saint-Martin-Vésubie ?

le club de randonnée de Saint-Martin-Vésubie - clubsportsvesubie.fr/randonnee/

Joël Savier président de la section randonnée du club des sports de Saint-Martin-Vésubie. Les 30 adhérents marchent une fois par semaine à travers les vallées.

Tous les sentiers en altitude sont praticables. Le problème ce sont les sentiers plus bas dans la vallée. Le mieux est de s'informer soit sur le site du conseil départemental soit sur le site de la fédération française de randonnée pour avoir les cartes des randonnées autorisées, interdites et en cours de réparation.

À la rencontre des circuits courts de Saint-Martin-Vésubie

France Bleu Azur au savon du Mercantour - Jean-Gabriel

Virginie est apicultrice à Saint-Martin-Vésubie et Venanson, elle fabrique le savon du Mercantour saponifiés à froids 100% naturels sans huile de palme et sans paraben. Prochainement elle va produire des cosmétiques tout cela à base de miel. Son objectif étant de faire de l'apiculture de montagne globale, s'occuper des abeilles, produire le miel mais aussi planter et entretenir des arbres et des plantes pour élargir le zone de butinage des abeilles.

On est apiculteur sur les communes, on entretient nos arbres pour nourrir au mieux nos abeilles. Je fais du savon saponifié à froid , car le miel a une propriété d'adoucir et de cicatriser.

Virginie est agricultrice à Venanson, elle tient la cabane à safran dont elle vend les légumes tous les mardi au marché de Roquebillière et tous les jeudi à Saint-Martin-Vésubie sur la place du général de Gaulle.

Je me suis beaucoup formé avec des agriculteurs. La chambre d'agriculture, l'association des agriculteurs bio du 06. Nous sommes très soudés entre nous, on fait des commandes groupés, on s'envoie les bons plans. On trouve toujours des solutions face aux aléas de la météo.

Pour aller au marché de Saint-Martin-Vésubie :

Le marché a lieu le jeudi après-midi de 15 à 19 h au centre du village près de l'office du tourisme à la place du général de Gaulle.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice