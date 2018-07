Inauguré en mai 2010, le complexe Center Parcs Domaine des trois forêts est l'un des mastodontes du tourisme en Lorraine. Avec une capacité totale de plus de 5.600 lits et des activités à foison. Visite guidée, en cinq actes, de cet endroit pas comme les autres.

Notre série de reportage nous emmène cette semaine au Center Parcs Domaine des trois forêts, dans le pays de Sarrebourg (Moselle). C'est le plus grand Center Parcs d'Europe, il a été inauguré en mai 2010. Il emploie un peu plus de 600 personnes et dispose d'une capacité totale de plus de 5.600 lits.

Des communes alentours aux fortunes diverses

Depuis son arrivée il y a 8 ans, Center Parcs a indéniablement amené des touristes dans le pays de Sarrebourg. Les différents acteurs touristiques du secteur s'accordent à le dire : "ça représente 10% de notre fréquentation", analyse ainsi Bernard Tarillon, le président de l'association du chemin de fer forestier d'Abreschviller. "On voit régulièrement des touristes, des Belges, des Allemands", abonde Karine Colingro, la maire de St-Quirin, l'un des plus beaux villages de France. "Mais c'est de la poudre aux yeux, tout est fait pour garder les gens à l'intérieur de Center Parcs. Ici, ils viennent, ils regardent et ils repartent", assène Laurent Machet, le président du club Vosgien de St-Quirin. Ce que reconnaît à demi-mot Karine Colingro : "il faut qu'on trouve quelque chose qui les fasse rester plus longtemps, qui les fasse consommer chez nous." De son côté, la direction de Center Parcs affirme que 33% de ses visiteurs sortent du parc à un moment ou à un autre de leur séjour.

Celle qui se frotte les mains, en revanche, c'est la maire d'Hattigny. Brigitte Helluy reconnaît que depuis l'arrivée de Center Parcs sur le ban de sa commune, les rentrées fiscales ont bondi. "Nous avons refait la voirie, la mairie, l'atelier municipal. Center Parcs, pour une commune rurale comme la nôtre, c'est génial."

Un produit d'appel : l'AquaMundo

C'est le cœur de Center Parcs, ce qui fait d'une certaine façon l'ADN de ces parcs de loisirs. Sous leurs gigantesque verrière, les bassins de l'AquaMundo font venir des centaines de touristes tous les jours. Bassin à vagues, jacuzzi, rivière sauvage, toboggans géants, les activités sont nombreuses. Florian, 13 ans, est particulièrement friand des sensations de la rivière sauvage. "C'est très brutal, avec beaucoup de virages. Vous vous prenez de l'eau dans la figure, bref, c'est très rigolo." En tout, 22 personnes travaillent à l'AquaMundo, pour s'occuper de la sécurité des vacanciers et de la qualité de l'eau. Thierry, le responsable, nous fait visiter les coulisses. Dans la salle des machines, plusieurs appareils mesurent ainsi les données de l'eau en temps quasi réel. Les services de l'État, eux, viennent contrôler l'installation tous les mois. Depuis son ouverture, aucun manquement aux normes n'a été relevé à l'AquaMundo mosellan.

Des hébergements bientôt rénovés

L'autre mamelle de Center Parcs, ce sont les hébergements. Des cottages, dispersés dans les près de 480 hectares de forêt que compte le parc. En tout, ce sont plus de 5.600 lits qui sont proposés tous les jours à la location. Dans des bâtiments aux multiples capacités, de 2 à 12 personnes. Ils sont répartis en quatre gammes de prix, plus une nouvelle offre : les incroyables cottages. Car Center Parcs a bien senti la vague des hébergements insolites. Le groupe a donc ouvert l'an dernier ses cottages d'un nouveau genre, avec des univers particuliers pour chaque âge de l'enfance et de l'adolescence.

Dans son cottage exclusive, la famille Maillard-Parfait nous accueille et nous fait le tour du propriétaire. "C'est super ! Le domaine des trois forêts est vraiment notre Center Parcs préféré. Nous avons une terrasse, une belle cuisine, deux salles de bains, quatre toilettes." A 11, la famille en a eu pour 2.200 euros, auxquels il faut ajouter environ 250 euros supplémentaires d'activités pour les enfants. A noter que tous les cottages construits lors de l'inauguration du parc vont être rénovés l'an prochain.

Vélo, accrobranche et ferme pédagogique

Pour s'occuper outre l'AquaMundo, Center Parcs propose de nombreuses activités. Au premier rang desquelles la ferme pédagogique, avec ses différentes variétés : chèvres, moutons, volatiles. Plusieurs animations sont proposées, principalement pour les plus petits ; celle qui marche le mieux, c'est assurément la balade à dos de poney. Autre activité très prisée des vacanciers : le vélo. C'est le moyen de transport le plus adapté pour parcourir le domaine. Au cycle center, il y en a pas moins de 1.500, proposés à la location. Mais attention, prévient Michel, collaborateur cycles : "le domaine est assez vallonné, il faut avoir un peu d'énergie dans les mollets !" En tout, un peu plus de 80 activités sont proposées, toutes à la carte. Comme par exemple l'accrobranche, où nous avons rencontré cette mère de famille alsacienne pas très rassurée. "J'ai le vertige, c'était un vrai challenge. Je suis éreintée : ça va donner bonne conscience pour prendre du repos ces prochains jours."

Des investissements réguliers pour renouveler l'offre

Au-delà de tous ces grands classiques, Center Parcs sait qu'il faut se renouveler pour continuer d'attirer des nouveaux publics. C'est pourquoi le Domaine des trois forêts a inauguré il y a un peu plus d'un an un espace entièrement dédié aux adolescents. ZePlace, c'est son nom, a coûté 2 millions d'euros et propose plus d'une dizaine d'activités spécialement pensées pour cette tranche d'âge, comme par exemple de l'escape room, du laser game ou de l'escalade. Le parc a aussi accueilli de nouveau cottages. En tout, sur les deux années écoulées, ce sont près de 49 millions d'euros qui ont été investis à Hattigny. Et la dernière nouveauté, c'est un spa, qui ouvrira ses portes le 22 septembre prochain.

