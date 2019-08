Histoires et légendes de la Cathédrale de Metz

Notre série "Un été en Lorraine" fait étape à la Cathédrale Saint-Etienne de Metz. Celle qui célèbre cette année ses 800 ans recèle un grand nombre de légendes et d'histoires qui ont traversé les siècles et font encore le bonheur et la curiosité des visiteurs.

Quelle cathédrale de France abrite un dragon, a été édifiée avec l'aide du diable et dont l'une des cloches rappelle chaque soir le souvenir d'une jeune demoiselle éplorée ? Ce sont ces légendes d'hommes, de saints, ou de créatures fantastiques qui rendent encore aujourd'hui si mystérieuse la cathédrale Saint-Etienne.

La cathédrale de Metz célèbre ses 800 ans © Radio France - Clément Lhuillier

Site le plus visité de Metz avec sa pierre jaune de Jaumont, la "lanterne de Dieux", telle qu'on la surnomme grâce à ses innombrables vitraux, célèbre en grandes pompes en 2019 et 2020 le 800e anniversaire de sa construction. Partons à cette occasion à la découverte de ces histoires pour certaines millénaires, et parfois surprenantes, avec les guides de l'Oeuvre de la cathédrale de Metz et le chanoine Francis de Backer.

Le berceau du chant grégorien

Connaissez-vous Saint Chrodegang ? A vrai dire, peu de gens connaissent son existence, et cela chagrine un peu le père Francis de Backer, le chanoine de la Cathédrale de Metz. "A l'époque du royaume d'Austrasie, il était une sorte de premier ministre de Charles Martel" explique Francis De Backer. C'est à son initiative que le pape Etienne II fut invité à Metz dans les années 700 avec toute sa cour et ses chantres qui pratiquaient le chant romain. Les francs en firent une adaptation qui devint le chant messin, ancêtre du chant grégorien ! "Quand on parle de chant grégorien, on oublie de dire que c'est d'abord le chant messin, et que c'est Saint Chrodegang qui l'a promu."

Un morceau du crâne de Saint Chrodegang est conservé au trésor de la cathédrale de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Le Saint est aussi réputé pour avoir ramené les reliques de Saint Nabord à Saint Avold, et de Saint Gorgon à Gorze. Il est aussi celui qui a organisé l'ordre des chanoines régulier. Un morceau de son crâne est visible dans un reliquaire, déposé au trésor de la cathédrale.

La demoiselle et la cloche

21h54. Une petite cloche blafarde déchire le silence de place d'Armes à Metz. Elle tinte tout en haut de la Tour de Mutte depuis le XIXe siècle. C'est la cloche dite "de mademoiselle de Turmel". C'est l'une des légendes messines racontée par Philippe Jehan, l'un des guide à l’Œuvre de la cathédrale de Metz.

La tour de Mutte, à la cathédrale de Metz abrite trois cloches, dont l'énigmatique cloche de Mademoiselle de Turmel. © Radio France - Clément Lhuillier

Deux légendes s'affrontent. La première raconte que mademoiselle de Turmel, attendant son fiancé chez elle, entendit un cri dans la nuit. Son fiancé a été agressé par quatre brigands qui ont jeté son corps dans la Seille. "La jeune fille inconsolable décida d'offrir une cloche à la ville, à la fois en souvenir de son fiancé disparu, mais aussi pour rappeler à la population que la ville reste dangereuse après 22h." Mais pourquoi sonne-t-elle alors à 21h54 ? "C'est le temps qu'on estimait à l'époque pour que les bons bourgeois pour rentrer chez eux' s'amuse Philippe Jehan.

L'autre légende raconte qu'une bourgeoise avait accusé à tort et fait pendre sa servante après avoir constaté la disparition de ses bijoux. Mais quelques temps après mademoiselle de Turmel avait surpris une pie voleuse, des bijoux entre le bec. Elle aurait alors offert la cloche en signe de pardon pour la servante tuée injustement. "C'est le pardon éternel et permanent" commente Philippe Jehan qui note que le maintien dans la tradition de ce tintement de cloche en soirée est rare pour une ville de la taille de Metz.

Cherchez le dragon

Il est partout à la cathédrale de Metz."Le Graoully c’est la légende fondatrice de l’Eglise de Metz" présente Anthony Caprio, guide à l’Œuvre de la cathédrale de Metz. Ce dragon légendaire, selon la légende, était caché dans les ruines de l’amphithéâtre et terrorisait les habitants de la ville. Jusqu’à la venue de Saint Clément, envoyé par Saint Pierre pour évangéliser celle qui se nommait au début de notre ère Divodurum Mediomatricorum.

La maquette du Graoully veille sur la crypte de la cathédrale de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

La suite ? Deux versions s’affrontent. Une première prétend que Saint Clément, après noué son étole de soie autour du monstre l’aurait conduit dans la Seille pour le noyer. Une autre affirme qu’il l’a simplement mis en fuite. C’est cette dernière qui a la préférence d’Anthony Caprio qui y voit "une symbolique de la religion chrétienne : on peut éloigner le mal, mais ne pas le faire disparaître à tout jamais. "

Le Graoully vaincu par Saint Clément sculpté à l'extérieur de la cathédrale de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Les représentations du Graoully et de Saint Clément sont nombreuses, sur et dans, la Cathédrale : statues, vitraux, et bien-sûr dans la crypte la maquette suspendue. C’est la plus vieille représentation du monstre, la tête datant du XVe siècle.

L'une des représentations du Groually et de Saint Clément, dans le déambulatoire de la cathédrale © Radio France - Clément Lhuillier

Pierre Perrat, architecte diabolique

La cathédrale de Metz est bien trop prodigieuse pour n'être l'oeuvre que d'un seul homme. Il fallait bien l'intervention du diable pour cela... C'est la légende qui entoure Pierre Perrat, "principal architecte de la cathédrale dont le nom a traversé les siècle" commente Christian Conte, guide à l’Œuvre de la cathédrale de Metz.

L'épitaphe de Pierre Perrat à l'intérieur de la cathédrale de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

Justement parce que l'histoire raconte que, incapable de dessiner un plan ingénieux de la voûte, le diable lui serait apparu et lui aurait offert son aide en échange de son âme et de son corps "une fois en terre". Mais pris de remords, il aurait confié son pacte aux chanoines de la Cathédrale. Ceux-ci eurent l'idée de ne pas enterrer Pierre Perrat à sa mort, mais de l'emmurer dans la cathédrale. C'est ainsi que le diable, venant récupérer son dû, fut éconduit par les religieux.

Pierre Perrat aurait fait un pacte avec le diable pour achever la voûte de la cathédrale © Radio France - Clément Lhuillier

"Les visiteurs sont souvent surpris par un courant d'air qui tourne autour de ce grand bâtiment. On dit que c'est le diable qui continue de tourner autour de la cathédrale en espérant récupérer quelque chose de Pierre Perrat." Aujourd'hui, un épitaphe situé à gauche en haut de la nef rappelle la mémoire de l'architecte. Mais ce n'est pas la qu'il a été emmuré assure notre guide. Où est-il alors ? "Dans la cathédrale, c'est avéré. Mais le reste est un mystère."

L’Evêque, l'anneau et le poisson

_"_L'anneau de Saint Arnould est la pièce la plus ancienne et la plus précieuse des reliques conservées à la cathédrale" se félicite le chanoine Francis De Backer. Notable influent, puis Évêque de Metz il termina sa vie comme Ermite vers 641 près de Remiremont. La légende raconte qu'un jour, le Saint lança son anneau épiscopale dans la Moselle. "C'était une forme de provocation, une façon de dire : Seigneur, je suis pêcheur, et si tu veux me pardonner, donne moi un signe." Et le signe vint quand l'anneau fut retrouvé dans les entrailles d'un poisson servit à la table de l’évêque.

L'anneau de Saint Arnould exposé au trésor de la cathédrale de Metz © Radio France - Clément Lhuillier

"L'anneau est or massif, orné d'une pierre blanche sur laquelle ont devine trois poissons. Deux qui nagent, et au centre et il est pris dans une nasse." Et pour donner davantage de crédit à cette pêche miraculeuse, la tradition veut que cette histoire ai été transmise par une certain... Charlemagne. On peut donc le croire sur parole !

