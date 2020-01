Un étudiant nîmois explose les enchères à l'émission "Affaire conclue"

Nîmes, France

"Cet objet a toujours été dans ma famille. Je n'ai aucune idée de sa valeur " confie Tristan devant les caméras de France 2. L'étudiant nîmois en BTS Electrotechnique pensait tout au plus retirer quelques billets de 100 euros de l'objet avec lequel il était venu. Un surtout de table en bronze doré trouvé chez sa mère. Première surprise quand Harold Hessel, le commissaire-priseur de l'émission "Affaire conclue" l'estime à 7000 euros. Le bronze a en effet été réalisé par le Pierre-Philippe Thomyre, un sculpteur, fondeur, ciseleur et doreur français, surnommé le " Ciseleur de l'Empereur." Un titre obtenu en 1809 pour services rendus à l'Empire. Il avait notamment conçu et fabriqué de nombreux surtouts de tables pour Napoléon Bonaparte et son entourage.

Un record historique pour l'émission

Les enchères démarrent à 1000 euros puis grimpent rapidement jusqu'à atteindre 16 500 euros. "Affaire conclue" entre Tristan et l'acheteur, le célèbre collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Un record historique pour l'émission puisque le précédent record était de 12 500 euros.