Poitiers, France

Il parait qu'on part marcheur et qu'on rentre pèlerin ! C'est ce qui est en train d' arriver à un étudiant poitevin. Parti sur les chemins de St Jacques de Compostelle il y a trois semaines, après plusieurs centaines de kilomètres, Eric arrivera au bout de son aventure ce dimanche.

Je voulais perdre du poids et arrêter de fumer

Alors il n'est pas seul plus de 200 000 voyageurs ont déjà été comptabilisés depuis le début de l’année. Au passage, la fréquentation du chemin de Saint-Jacques augmente de plus de 20 % cette année. Lui s'est lancé se défi il y a trois ans pour différentes raisons: "Je voulais perdre du poids et arrêter de fumer, je ne m'étais pas du tout préparer physiquement. Comme personne dans mon entourage ne voulait m'accompagner j'ai donc décidé de partir seul pour me retrouver, me ressourcer, mais en fait depuis le début je marche toujours avec d'autres pèlerins étrangers, et c'est super comme ça."