Un ex-policier devenu écrivain comme parrain du salon du polar Black Berry de Châteauroux

"Il y a deux professions très représentées dans les auteurs de polars : les profs, et les flics. Les profs parce qu'ils écrivent bien, et les flics, parce qu'ils ont un passé". Pierre Pouchairet a encore la posture bien droite du policier. Parrain du salon du livre Black Berry, organisé par la maison d'édition berrichonne La Bouinotte ce samedi 10 octobre, cet ancien commandant de police s'est lancé dans l'écriture au moment de partir à la retraite il y a huit ans. Dans le polar, évidemment.

Une carrière débutée à Châteauroux

Il y a connu un certain succès, couronné par le prix du Quai des Orfèvres en 2017 qui récompense les auteurs de polars. Et il vient de publier son dernier livre, Larmes de fond, dont l'intrigue met en scène des lieux qu'il connaît bien. Nice, où il a été commandant de police pendant 12 ans, Quimper et la Bretagne, où il vit aujourd'hui une partie de l'année, et Châteauroux, sa ville d'origine : "J'ai fait un mois au commissariat de Châteauroux, tout au début de ma carrière de policier".

"Un avantage et un inconvénient" pour écrire des polars

"On me demande souvent quel est l'avantage d'être un ancien flic pour écrire des polars. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Certains lecteurs veulent lire des choses vraies, et tout ce qu'on décrit de la procédure est dans la réalité, je pense que le lecteur le ressent", explique Pierre Pouchairet. "Mais ça enlève une partie d'imaginaire. Il y en a qui écrivent très bien en racontant des choses impossibles, le premier d'entre eux, c'est Simenon. Maigret, c'est des enquêtes impossibles dans la réalité, il n'empêche que c'est le top du roman policier".