Un exercice de simulation d'incendie à la cathédrale d'Arras et des œuvres à sauver

L'exercice a duré quatre heures: une cinquantaine de pompiers et une dizaine de personnes de services culturels ont participé ce mardi à un exercice organisé à la cathédrale d'Arras. Le scénario qui a été retenu est celui d'un dégagement de fumée observé par des policiers municipaux en patrouille, avec un feu déclenché dans l'une des chapelles de la cathédrale. L'objectif de l'exercice organisé ce mardi portait en particulier sur le sauvetage de quatorze œuvres d'art.

ⓘ Publicité

loading

Pour Hélène Girardot, la directrice de cabine du préfet du Pas-de-Calais, **"L'incendie de Notre-Dame de Paris nous a incité à nous interroger sur la façon dont les monuments historiques sont en sécurité. Alors pour valider les dispositifs de sécurité, et vérifier qu'ils sont opérationnels, il faut s'entraîner et c'est ce que nous faisons aujourd'hui!". L'objectif est de tester la coordination entre les services et la bonne application du Plan de Sauvegarde des Biens Culturels de la cathédrale d'Arras.

Un document précise les œuvres à sauver en priorité

Et c'est un véritable plan de bataille qui se met en place pendant l'exercice puisque les pompiers interviennent en fonction d'une liste très détaillée des œuvres qui se trouvent dans la cathédrale. Simon Ducros, conservateur des monuments historiques à la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France l'explique: **"Les œuvres sont répertoriées par zone, et dans chaque zone par niveau de priorité, rouge, orange et vert. Dans chaque fiche, on répertorie le matériel nécessaire à la protection et l'évacuation des œuvres, le nombre de pompiers nécessaire, le temps d'intervention nécessaire également."

loading

Lors de l'exercice, les pompiers ont ainsi sorti de la cathédrale sept œuvres d'art, notamment une statue de Christ en croix, et ils ont également protégé sept autres œuvres, qui ne peuvent pas être facilement déplacées. Le commandant Dimitri Declercq, qui supervise l'exercice l'explique: "Quand une œuvre ne peut pas être transportée, on la laisse sur place, et on y met des moyens de protection. Ici par exemple, c'est un tableau à quatre mètres du sol, de grande taille, on met donc une bâche ignifugée qui vient protéger l'œuvre."

"On préserve notre histoire, un morceau de notre patrimoine"

Et même si les pompiers sont formés à ces gestes, le fait d'intervenir sur des œuvres d'art, qui plus est dans une cathédrale, est forcément un peu particulier comme le reconnaît le commandant Christophe Krajewski:" On préserve notre histoire, c'est un autre type de sauvetage, ce ne sont pas des vies, c'est un morceau de notre patrimoine. C'est tout aussi important de le préserver pour les générations à venir**"**.

Une statue de Christ en croix figure parmi les œuvres sorties de la cathédrale par les pompiers © Radio France - Odile Senellart

A la fin de l'exercice qui aura duré quatre heures, toutes les œuvres ont donc pu être traitées comme prévu. Le bilan de l'opération est très positif, selon le commandant Dimitri Declercq, qui souligne la très bonne coopération entre les services. Et il se félicite que l'exercice ait permis d'identifier quelques points à améliorer pour fluidifier le dispositif.