Un expert-comptable beaunois remporte le championnat du monde de l'œuf en meurette catégorie amateur

Le château du clos de Vougeot accueille ce week-end le championnat du monde de l'œuf en meurette. Depuis l'année dernière, le concours s'est ouvert aux amateurs qui ont une heure pour préparer et présenter leur recette à un jury, composé de chefs et de journalistes. Le championnat amateur se tenait ce samedi 8 octobre et c'est un beaunois de 42 ans, Thierry André, qui a été sacré vainqueur. "La cuisine a toujours été une passion", confie le champion, au micro de France Bleu Bourgogne. "A 18 ans, j'ai eu le choix entre reprendre l'entreprise d'expertise comptable de mon père ou devenir cuisinier, ma passion. Finalement, j'ai préféré vivre mon rêve… et non, vivre de mon rêve."

Déterminé à participer au concours

Expert-comptable dans la vie de tous les jours, Thierry André n'a pas hésité à s'inscrire au concours. "Quand j'ai vu que le gagnant de l'année dernière était un bordelais, je ne l'ai pas supporté", s'amuse-t-il. "L'œuf en meurette c'est de chez nous, je voulais que le titre revienne à la Bourgogne." Coaché par sa maman, "une excellente cuisinière", Thierry André s'entraîne chez lui pour être prêt le jour J.

Une épreuve stressante

Malgré son entraînement, Thierry André s'est senti quelque peu stressé durant l'épreuve. "Ce qui m'a un peu déstabilisé, c'est que les chefs venaient nous annoncer combien de temps il nous restait, au fur et à mesure. Quand j'ai compris que l'épreuve s'arrêtait dans 10 minutes, je me suis un peu affolé. Il fallait faire le dressage et je pense que si j'avais eu cinq minutes de plus, j'aurais pu rendre une plus belle assiette. Bien disposer les lardons, les champignons, les croutons, la sauce… ça prend du temps, je ne me rendais pas compte."

Finalement, le beaunois a pu présenter ses six assiettes à temps, au jury et remporter le concours. "Je suis content, fier et ému. Je ne m'y attendais pas, c'était mon premier concours culinaire…"

Ce dimanche 9 octobre, ce sont les cuisiniers professionnels qui s'affrontent. Début de l'épreuve à 13h30, au château du clos de Vougeot.