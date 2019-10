Une exposition "Design-moi un jeu vidéo" en préparation à la Cité du Design

Saint-Étienne, France

Du premier jeux "Pong" des années 70 jusqu'aux derniers succès populaires, l'exposition doit retracer 50 ans d'histoire du gaming à travers 45 jeux et quatre thèmes : le travail des designers dans la narration, dans l’esthétique d'un jeu vidéo, dans sa maniabilité et dans la construction d'un univers.

"On peut montrer très facilement que l'industrie des jeux vidéos s'est développée parce que le design a permis d'écrire de belles histoires de jeux, raconte Thierry Mandon, directeur de la Cité du design. De donner une forme, une esthétique à ces jeux tout à fait impressionnante, il suffit de regarder les derniers jeux, c'est inouï. De faire des jeux vidéos des lieux de synthèse de pleins de connaissances, historiques, géographiques, culturelles. Et enfin, parce que le design a permis ce qu'on appelle le game design c'est à dire de dessiner des méthodes de jeu de récompense pour que les gens continuent ou au contraire de sanctions pour qu'ils repartent sur des voies nouvelles et positives tout à fait original. C'est ces quatre grandes fonctions-là le récit, l'esthétique, l'univers et finalement les techniques de jeu qui sont du rôle des designers. Sur Assassin's Creed il y a 250 designers qui ont travaillé sur l'élaboration du jeu pendant deux années".

Les visiteurs pourront tester 30 jeux vidéos pendant l'exposition. De quoi rappeler des souvenirs ou découvrir les derniers jeux à la mode. L'exposition se tiendra du 26 novembre au 8 mars à la Cité du design.