Un fabricant de jouet isérois part pour un tour de France à vélo... en bois

Raphaël Argoud est un jeune créateur et fabricant de jouet en bois isérois. Pour promouvoir son activité il a décidé de se lancer dans un tour de France à vélo... en bois !

Parcourir la France en un mois et demi. C'est l'objectif que s'est fixé Raphaël Argoud, un jeune Isérois créateur et fabricant de jouet en bois. Son tour de France, il le fait sur un vélo en bois, un clin d'œil à ses jouets, mais aussi au début de l'aventure Ratapon, le nom de sa société. "Tout a débuté en 2019 avec mon ancien collègue. Sur son temps libre, il s'amusait à faire des vélos en bois, et moi avec ses chutes je me suis mis à bricoler. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des jouets."

Un coup de foudre avec le bois

Car le grenoblois de 28 ans n'était pas prédestiné à faire du bois et des jouets son métier. Diplômé d'une école d'ingénieure grenobloise, il aurait dû se spécialiser dans la micro-électronique. Mais une fois sorti de l'école , il décroche son premier emploi chez un constructeur de maisons en ossature bois. C'est là qu'il apprend tout et qu'il tombe amoureux du bois. En 2020, il fonde son entreprise: "J'ai pris le parti de laisser la couleur naturelle du bois dans mes jouets, parce que je trouve que ce sont déjà de belles couleurs, comme un noyer qui est plutôt blanc, crème et qui va venir contraster avec l'érable qui est plutôt brun."

Les jouets de Raphaël sont destinés à la petite enfance de 0 à 6 ans. Ce sont des canards, des hérissons, et des chouettes en puzzle. Toute la fabrication est faite en Isère, sa terre natale. "On travaille avec une scierie à Saint-Marcellin et les jouets sont assemblés dans un ESAT à Saint-Maurice-L'Exil." C'est d'ailleurs depuis cet établissement employant des personnes en situation de handicap que Raphaël commence la Boucle Ratapon, le 5 avril.

Un tour de France à la rencontre des gérants de boutique de jouets

Pendant un mois et demi, il espère rencontrer des gérants de boutique de jouets de toute la France afin de faire connaître sa marque, vendue pour l'instant uniquement sur Internet. Dans ses bagages, un exemplaire de chacun de ses jouets. "J'ai remarqué que quand on parle de jouets en bois, les personnes en face de moi sont intéressées mais c'est vraiment différent quand elles peuvent toucher et manipuler les jouets. Quand ils se rendent compte eux-mêmes du travail, des finitions sur le bois par exemple."

Pour ce passionné de vélo, ce n'est pas la première aventure en sac-à-dos: "J'espère mettre en avant les valeurs de l'entreprise. J'aurais pu faire un tour de France en S.U.V par exemple. Mes jouets sont faits en Isère, en circuit court dans ce même esprit d'avoir un faible bilan carbone."

Raphaël a de grands projets pour Ratapon. Il espère que son tour de France donnera de l'ampleur à son entreprise pour développer une gamme de jouets pour tous les âges.