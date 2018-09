Une bonne nouvelle pour les fans de Johnny Hallyday. Un fan berrichon du chanteur a décidé d'organiser un grand rassemblement. Il devrait se tenir les 15 et 16 juin 2019 à Levet près de Bourges. Pour cela, Florian Large, lance une cagnotte participative sur Internet.

Levet, France

Depuis la mort de son idole, Johnny Hallyday, le berrichon Florian Large, qui habite à Brécy près de Bourges, n'a qu'une idée en tête : permettre aux fans de se rassembler à nouveau, comme avant les concerts. Il souhaite organiser un grand rassemblement qui pourrait se tenir les 15 et 16 juin 2019 à Levet. Mais pour cela, il a besoin de 6.000 euros pour démarrer les préparatifs.

Il faut que les fans se mobilisent avec la cagnotte pour organiser cet hommage à Johnny." Florian

Il a donc lancé une cagnotte sur le site Ulule, il compte sur la solidarité des fans de Johnny partout en France : "cet argent va nous permettre de réserver le terrain, booker les groupes, payer les restaurateurs. On a vraiment besoin de tout le monde, il faut que les fans se mobilisent. Si 400 personnes donnent 15 euros chacune on aura réuni la somme dont on a besoin."

Johnny c'était mon dieu, ma religion." Florian

Ce projet tient particulièrement à coeur à ce fan berrichon : "moi je suis allé à mon premier concert de Johnny Hallyday en 2003 avec mon papa au Zénith d'Orléans. Ca a été une énorme claque pour moi, un vrai coup de foudre, après ça j'ai vu dix, vingt, trente concerts. Je suis même allé le voir à Los Angeles ou encore Washington. Et j'ai eu la chance de l'approcher de très près trois fois, et même de danser sur scène avec lui grâce à un concours que j'avais gagné. Pour moi c'était mon dieu, ma religion."

Pour honorer son "dieu", Florian espère bien pouvoir organiser ce rassemblement le 15 juin 2019, jour qui aurait du être le 76ème anniversaire de Johnny Hallyday.