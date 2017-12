Un fan mayennais fait la route jusqu'à Paris au volant de son camping-car "customisé" Johnny

Les funérailles de Johnny Hallyday seront célébrées demain, samedi 9 décembre, à Paris. Des centaines de milliers de fans éplorés viendront rendre un dernier hommage au rockeur. Marco, qui habite à St Mars-sur-Colmont dans le Nord-Mayenne, va faire la route à bord de son camping-car très original.

A l'extérieur, sur la carrosserie, une effigie de la star, son nom écrit en gros, une guitare, des notes de musique. A l'intérieur, sur les banquettes, des coussins sur lesquels une photo de l'idole a été cousue. Marco est un fan de la première heure. Il vit, respire Johnny, des dizaines de disques de son idole à portée de main, ce qui lui permet de passer du temps, sur les routes, avec le chanteur.

Marco dans son camping-car "Johnny" © Radio France

Depuis mercredi, depuis l'annonce de la mort à 74 ans de Johnny Hallyday, emporté par un cancer, Marco se sent orphelin, "on a perdu un père spirituel, un Dieu humain" dit-il. Le Mayennais va donc rallier Paris, au volant de son camping-car, pour participer à l'hommage populaire, un hommage national mérité selon lui, "il s'est quand même décarcassé pour le peuple français" explique-t-il. Un moment émouvant sur les Champs-Elysées avec les copains, un adieu, oui un adieu à un artiste que Marco croyait indestructible, immortel : "ma compagne va pleurer à ma place, on aura la gorge nouée c'est certain, c'est difficile".