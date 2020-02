Un "Faut pas rêver" spécial Franche-Comté ce mercredi soir sur France 3

Besançon, France

Si vous allumez la télé ce mercredi soir vous allez voir des paysages francs-comtois ! "Faut pas rêver" sur France 3 est consacrée à la Franche-Comté. Cette émission de deux heures sera présentée par Philippe Gougler, il était notre invité ce matin.

"Faut pas rêver" fête ses 30 ans cette année. Vous parcourez maintenant le monde entier, pour faire découvrir tous les pays aux téléspectateurs. Pourquoi avoir choisi la Franche-Comté pour cette émission ?

Cela fait longtemps que je rêvais de faire ça, la Franche-Comté est le pays où je suis né et plus on voyage plus on se rend compte qu'elle est belle. Les Franc-comtois ne s'en rendent pas compte mais ils ont un trésor entre les mains, un trésor discret, extrêmement touchant que l'on met en valeur dans cette émission.

Vous êtes vous-même Franc-comtois, tout comme la rédactrice en chef de l'émission. Vous arrivez quand même à vous émerveiller, à découvrir des choses dans la région ?

Ah mais oui bien sûr à commencer par le vert ! Celui du Haut-Doubs, celui du Jura, qui est un vert lumineux. En Franche-Comté l'herbe est plus verte ailleurs. Et les gens sont incroyables ils restent humbles presque gênés quand on est en contact avec eux et ils pétillent d'humour. On retrouvera d'ailleurs dans l'émission Lola Sémonin, la Madeleine Proust, dans une scène hilarante où elle nous donne toutes les expressions franc-comtoises, c'est au milieu de l'émission surtout ne ratez pas ça !

Vous avez tourné en septembre dans la région, y-a-t-il aussi des lieux qui vous ont marqué ?

Oui, on va notamment aller au fort Saint Antoine où des milliers de comtés sont en train de vieillir dans des vieilles caves qui sont magnifiques, on a va aussi aller du côté de Vouglans, on a également rencontré un artiste qui fait des oeuvres d'art avec des centaines de bidons de lait dans les champs près de la frontière suisse, on ira aussi faire un tour dans la forêt de la Joux avec son sapin président bien sûr.

"Faut pas rêver" inédit sur la Franche-Comté, diffusion à 21h05 ce mercredi soir sur France 3.