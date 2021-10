Un fest-noz… dans une piscine à Vannes

Ce vendredi soir a lieu un événement insolite à la piscine Aquagolfe Vanocéa à Vannes. Quatre groupes vont jouer au sein de la piscine dans le cadre d'un fest-noz. Le but : bousculer la tradition bretonne et surprendre les nageurs habituels.

Le fest-noz débute à 19h30 et se terminera vers 00h30.

Un fest-noz dans une piscine ce vendredi soir à Vannes : c'est une idée assez singulière de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Habituellement, ces événements ont lieu dans une salle. Mais cette fois, il faudra porter un maillot de bain pour danser ! La jauge est fixée à 400 personnes. Quatre groupes de musique vont se succéder à partir de 19h30 jusqu'à 00h30 à la piscine Aquagolfe Vanocéa à Vannes.

"Marquer les esprits"

Il s'agit de donner un nouvel élan à la culture traditionnelle bretonne. "Nous voulons montrer que la musique traditionnelle actuelle peut s'écouter et se vivre dans un autre lieu, indique Nathalie Le Luherne, la vice-présidente en charge de la culture et des équipements culturels de Golfe du Morbihan Vannes agglomération. Nous voulons intégrer cette culture-là dans la culture contemporaine."

Le pari est lancé avec peut-être à la clé un nouveau public touché et des nageurs habitués surpris et conquis. Les plages autour des bassins seront ouvertes et accessibles aux danseurs.

Pour venir danser en maillot, il n'est pas nécessaire de réserver. L'achat des billets d'entrée se fait sur place. Fermeture des portes prévue vers 00h30, le billet pour un adulte coûte 8.90 euros et pour un enfant 4.90 euros.