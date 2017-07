Un nouveau festival de musique 100% Sarthois à Chantenay-Villedieu

11 jeunes amis de Chantenay-Villedieu ont monté de toutes pièces le festival A Tout Bout D'Champ qui a lieu ce samedi à partir de 17 heures. Au programme de cette première édition 100% locale, cinq artistes sarthois avec en tête d'affiche le reggaeman Yellam.

11 jeunes amis de Chantenay-Villedieu, âgé de 20 à 26 ans, ont monté de A à Z le festival de musique "A Tout Bout D'Champ", qui a lieu ce samedi à partir de 17 heures. Au programme de cette première édition 100% locale, cinq artistes sarthois avec en tête d'affiche Yellam. Une organisation qui a demandé le soutien des habitants, des acteurs locaux et aussi beaucoup de sueur et d'huile de coude.

Il y a une sacrée solidarité dans ce village

"On avait vraiment envie de faire profiter les gens de chez nous d'un festival". Alban est très attaché à son village, et c'est avec ses dix amis d'enfance, rencontrés à l'école primaire, qu'il a monté l'association "Le comité de la bonne humeur" pour se lancer dans cette aventure. L'objectif : permettre aux habitants du coin de profiter d'artistes sarthois confirmés ou en devenir. Et il a pu compter sur le soutien des Chantenaysiens.

Près de 120 bénévoles ont répondu à leur appel pour organiser cette soirée. Le lieu ? Un champ appartenant au père de l'un des organisateurs, à quelques centaines de mètres du bourg. Plusieurs collectivités, et près de 50 commerces sarthois ont même accepté de jouer les sponsors, chose assez rare pour la première édition d'un festival. En outre, l'association a monté plusieurs opérations dans le village (loto, soirées DJ, vente de produits dérivés) pour compléter le budget. "Il y a une sacrée solidarité ici, estime Cloé. Les gens se sont tout de suite portés volontaires pour nous aider à faire du bricolage et du montage. Il y a vraiment une belle dynamique".

On a désossé plusieurs centaines de palettes

Car il a fallu bricoler, et notamment pour le décor, fait quasi exclusivement de bois : "On a désossé plusieurs centaines de palettes pour fabriquer des bancs, une arche à l'entrée et un bar circulaire tout en bois. Depuis six mois on y travaille tous les week-end, on a vraiment voulu mettre le paquet sur la déco" raconte Cloé. Les organisateurs sont pour la plupart déjà investis dans la vie locale à travers d'autres associations sportives ou de loisirs. Ce samedi ils espèrent réunir entre 1 000 et 1 500 spectateurs.

Infos pratiques : Samedi 22 juillet à partir de 17 heures à Chatenay Villedieu, près de la Jochetière. Entrée : 10 €

Artistes : Yellam, Rotterdames, The Flying Bricks, Djack Crew, Sans Prétention