Un festival de cinéma virtuel pour récolter des dons contre le coronavirus

Le festival de cinéma dématérialisé, "We Are One: A Global Film Festival" se tiendra du 29 mai au 7 juin 2020. Plus d'une vingtaine de festivals partenaires, Cannes, Berlin, Venise, vont diffuser des films gratuitement sur Youtube pour récolter des dons pour l'OMS.

Les amateurs de cinéma devraient être comblés. Vingt festivals de cinéma dont le Festival de Cannes, mais aussi ceux de Venise, Berlin et Toronto sont partenaires de "We Are One: A Global Film Festival" un festival dématérialisé, virtuel, qui permettra de voir gratuitement des films sur la plateforme Youtube. L'événement se tiendra du 29 mai au 7 juin et proposera courts et longs métrages, documentaires et tables rondes à distance.

Des dons aux associations et l'OMS

Une partie des produits générés par ce festival sera reversée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à des associations caritatives. Les internautes pourront aussi faire des dons.

"On parle souvent du rôle que peuvent jouer les films pour inspirer et réunir les gens par-delà les frontières, pour aider à apaiser le monde", a commenté la directrice générale du festival de Tribeca, Jane Rosenthal, citée dans un communiqué, "Le monde entier a besoin d'apaisement en ce moment", ajoute celle qui a co-fondé le festival avec l'acteur Robert De Niro et l'entrepreneur Craig Hatkoff.

Le programme n'est pas encore connu, mais les organisateurs ont précisé que les films seraient un mélange de classiques et de nouveautés.