"Un festival de la création" : top départ de la 47e édition du Printemps de Bourges

Pour sa 47e édition, qui débute ce mardi, le Printemps de Bourges fait honneur à sa réputation et à son ADN. Un savant mélange de têtes d'affiches - M, Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Bob Sinclar, Dinos ou encore Selah Sue - et des artistes en devenir qui ne demandent qu'à être découverts par le grand public. "Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur cette édition. On est toujours tendus au top départ, en espérant que tout se passe bien et que les festivaliers soient au rendez-vous", souligne Boris Vedel, le directeur du Printemps de Bourges, invité de France Bleu Berry.

ⓘ Publicité

Le Printemps de Bourges attend plus de 200.000 festivaliers jusqu'à dimanche. "On compte environ 70.000 entrées payantes. Mais on fait de plus en plus de choses dans la ville et c'est gratuit. Il faut en profiter pour visiter Bourges, qui sera peut-être la future capitale européenne de la culture en 2028", poursuit Boris Vedel.

Comme chaque année, la programmation a été très commentée. Le rap y est fièrement représenté, avec Dinos et Lomepal mercredi et une soirée samedi avec Gazo, Hamza, Lorenzo ou encore Tiakola. "On veille à présenter ce qui se fait de plus original et de plus étonnant. Le rap, ça n'est rien d'autre que la nouvelle chanson et c'est notre rôle de le présenter. On n'oublie rien, on essaye en tout cas", conclut Boris Vedel.