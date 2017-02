Un festival de métal sur la scène de l'Opéra national du Rhin

L'Opéra national du Rhin organise un festival de métal, c'est une première en France. Le festival "Opér'art" proposera cinq concerts pendant la soirée du 29 avril prochain.

Un festival de musique métal dans un Opéra. C'est très sérieux et c'est une première en France. L'Opéra national du Rhin organise le 29 avril prochain ce festival "pour décloisonner le lieu et les publics".

Cinq groupes de métal se succéderont sur la scène de l'ONR pour cette soirée spéciale de 18 heures à minuit avec en tête d'affiche le groupe allemand "Empyrium", les groupes français, "Igor", "Psygnosis", "Grorr" et un groupe local, "Dust in mind".

Le violoncelle instrument d'orchestre et de musique métal

Tout a commencé par cet appel de l'association Alca Culture reçu par le directeur adjoint de l'Opéra national du Rhin, Bertrand Rossi :"Lorsque l'on me l'a proposé, je me suis dit : c'est une histoire assez folle. Mais d'un autre côté, je me suis dit pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Entre 80 et 90% de ce public n'aura jamais mis les pieds à l'Opéra. C'est l'occasion de faire venir un public différent".

Surtout que la musique métal et la musique classique ne sont pas si éloignées. Beaucoup d'instruments se retrouvent dans les deux registres explique le programmateur du festival, Emmanuel Didierjean : "On aura Empyrium, la tête d'affiche, avec du violon, du violoncelle et de la flûte. Il y aura "Psynosis avec un violoncelle aussi. Sinon depuis 20 ans, un groupe comme "Apocalyptica" tourne avec quatre violoncelles sur scène".

Des aménagements prévus dans l'Opéra

Pour ce festival, des aménagements dans l'Opéra sont prévus. Des fauteuils seront retirés pour faciliter la circulation des spectateurs. Les trois balcons les plus élevés seront fermés, le public se limitera "au parterre et à la première galerie pour des raisons de sécurité. Les garde-corps ne sont pas adaptés à un public debout au-delà de la première galerie", explique le directeur adjoint Bertrand Rossi.

Pour cette soirée de concert, 636 places seront disponibles. Les billets au tarif compris entre 40 et 50 euros seront en vente d'ici le début de la semaine prochaine.