Un festival de rock, une façon comme une autre de s'engager pour les autres

Saint-Jean-d'Heurs, France

C'est l'idée de quelques copains musiciens et collègues de travail. Ils veulent donner leur chance à des groupes amateurs de la région, qui ont du mal à trouver des dates pour jouer leur musique. Et comme ils répètent souvent dans le studio aménagé chez l'un d'entre eux, qui habite à Saint-Jean d'Heurs depuis quelques années, l'endroit est vite trouvé. Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir un festival, la municipalité joue le jeu et cela permet d'apporter de l'animation dans cette petite commune de 650 habitants entre Lezoux et Thiers.

Le premier festival (gratuit) a eu lieu en juillet 2017, avec une demi-douzaine de groupes pour une soirée de musique sous un chapiteau ouvert. Le second a eu lieu l'été dernier, sous le même format mais avec 1.500 spectateurs, plus de deux fois plus de public. Le troisième aura lieu le 20 juillet prochain. Et les organisateurs espèrent bien faire grandir petit à petit leur festival.

Des organisateurs qui ont créé une association Saint-Jean de Rock. Le noyau dur est composé de 4 à 5 personnes, mais le jour du festival, ils sont une quarantaine de bénévoles à travailler. Au départ, c'étaient des amis ou des collègues de travail mais les habitants de Saint-Jean d'Heurs sont de plus en plus nombreux à proposer un coup de main. Le festival devient un lieu d'échange, de lien avec des rencontres entre personnes qui ne se connaissaient pas forcément.

Et ce n'est qu'un début. Les idées fourmillent, avec pour commencer une tournée Saint-Jean de Rock, des concerts dans des petits salles pour aider les groupes à jouer plus souvent. Deux concerts ont déjà eu lieu et d'autres sont prévus. Il y a aussi des vidéos pleines d'imagination pour annoncer le festival (avec la complicité du maire de Saint-Jean d'Heurs), à regarder sur la page Facebook de Saint-Jean de Rock. Et beaucoup d'autres idées, encore tenues secrètes, pour faire parler du festival et de Saint-Jean d'Heurs.