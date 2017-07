Un Festival, des fêtes, etc… Cinq sorties à faire en Périgord ce week-end et jusqu’à mercredi

Du théâtre, du roman, des chevaux, des moutons et des gourmandises médiévales ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 22 et dimanche 23 juillet (ainsi que la semaine à venir) en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat jusqu’au 5 août

Le comédien et metteur en scène Jean-Paul Tribout est chargé de la programmation riche, éclectique et diversifiée de ce Festival des Jeux du Théâtre de Sarlat. Samedi soir, 21h45 au jardin des Enfeus : « Le melon qui » de Jean-Luc Annaix. Dimanche, 18h à l’abbaye Sainte-Claire : « Une femme à Berlin ». Dimanche, 21h à l’abbaye Sainte-Claire : « Adolf Cohen ». Le Festival se poursuit à Sarlat jusqu’au samedi 5 août.

« Noir Vézère » ; les rencontres du roman policier vont se dérouler au Bugue samedi

La 4ème édition de cette journée de rencontres autour du roman policier et de l’imaginaire propose des animations et des dédicaces sous la halle du Bugue. Imaginez… Vous êtes le détective Jean Bonnot. Au petit matin, vous relevez votre col car vous avez froid. Vous êtes bien le seul car, selon météo France, il fait déjà 22 degrés en cette période de canicule. Vous vous rendez vers votre agence, située au Bugue, où le téléphone n’a plus sonné depuis 217 jours, 16h et 32 minutes. Vous le savez car vous êtes très pointilleux et précis. Vous longez les bords de la Vézère… Vous êtes en Périgord Noir… « Noir Vézère » ; le nom est tout trouvé… Le nom est tout trouvé pour vous faire comprendre que vous n’êtes qu’un héros fictif de roman noir, Jean. « C’est sans doute vrai ! » vous dites-vous, mais vous ne pouvez pas empêcher une larme de couler le long de votre joue. Vous devriez pourtant être heureux car, en ce samedi au Bugue, vous êtes l’objet de tous les attraits. Près d’une vingtaine d’auteurs sont là pour vous faire vivre et parler de vous au public. Sachez, cher Jean Bonnot, que vous avez de la valeur car pour venir à vous, le public aura déboursé 5 euros à l’entrée. Et puis cette halle, près de la mairie du Bugue, n’est-elle pas magnifique ? Souriez, Jean. Cette 4ème édition de « Noir Vézère » est la vôtre samedi, de 9h30 à midi et demie et de 15h à 18h…

Fête du cheval western ce week-end à Condat-sur-Trincou

Organisé par la ferme équestre West Wood Ranch, cette fête vous proposera durant tout le week-end des rallyes équestres, des animations équestres, des balades en calèche gratuites et des balades à poney. A ne pas manquer : les deux spectacles western samedi et dimanche à 17h30 et le concert du samedi soir à 20h avec le folk, bluegrass et country des « Moonshiner’s Family ». Restauration et buvette sur place. L’entrée est à 5 euros et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Fête de la transhumance, dimanche, de La Cassagne à La Dornac

Vous êtes un mouton ? Parfait ! Rendez-vous dimanche à 7h30 à La Cassagne. Après vous être fait bénir, vous partirez ensuite en troupeau avec l’association « Lo Randal ». Obéissez aux chiens de troupeaux qui, par ailleurs, feront une démonstration à 10h. Vous arriverez à La Dornac à midi, pile-poil pour le repas (quel hasard, quand même…) ! Une grillade d’agneau pastoral du Sarladais, ça vous dit ? A priori, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez toujours tenter votre chance au 05.53.51.26.61. Sinon, il serait plus naturel que vous broutiez de l’herbe…

Soirée médiévale gourmande aux châteaux de Bruzac mercredi prochain…

Mercredi 26 Juillet, l’association « Renaissance du Vieux Bruzac » organise, dans les ruines majestueuses des châteaux de Bruzac, situés sur la Commune de Saint-Pierre-de-Côle, une grande promenade médiévale gourmande… Une dizaine de membres de l’association « Renaissance du Vieux Bruzac », en costumes médiévaux, attendent les visiteurs qui voudront bien venir jusqu’au site. Là commencera pour eux, à partir de 18h30, une visite dégustation sur le thème des saveurs médiévales. Durant cette visite à deux voix, les visiteurs pourront profiter à la fois des explications sur les ruines, mais également de l’enseignement éclairé, mais parfaitement ludique, d’une archéologue médiéviste, sur le thème de la nourriture au Moyen-Âge. Tout au long de la promenade, il sera proposé aux visiteurs de goûter des mets médiévaux, préparés selon des recettes puisées dans les ouvrages culinaires des XIIIème au XVème siècle. C’est l’occasion de goûter à des mets et des boissons que l’on ne fait plus aujourd’hui car la grande révolution culinaire du XVIIème siècle est passée par là et a codifié nos comportements contemporains en matière de repas. Côté pratique, rendez-vous sur le site de Bruzac, mercredi prochain à 18h30 pour entamer ce parcours dans les vestiges, agrémenté de pauses gustatives. L’entrée est à 12€, 5€ pour les 6 à 10 ans et gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.