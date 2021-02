Un festival du court-métrage dans son canapé : l'expérience 2021

Les organisateurs sont formels, le festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand 2022 aura bien lieu en salle, comme depuis ses débuts. Malgré tout, cette édition contrainte et forcée d'un festival en ligne restera comme une expérience intéressante, inédite et finalement séduisante.

Bien sur, on est loin des 160.000 spectateurs qui venaient voir les films lors des dernières éditions. 15.900 abonnements ont été vendus, dont 2.500 pour les professionnels; un abonnement étant souvent utilisé par plusieurs personnes. Les festivaliers 2.0 ont pu voir les films chez eux, confortablement installés, choisir les courts-métrages qu'ils avaient envie de voir, passer directement au suivant en cas de déception.

Une ambiance canapé

Les fidèles du festival ont donc pu accumuler les séances et regarder plus de films que d'habitude. Pas de file d'attente, pas de séance complète, pas de siège un peu raide, d'applaudissements à la fin d'un film. Mais justement, il manquait cette ambiance si particulière du festival, cette attente dans le froid, ces discussions dans la queue où le bouche à oreille bat son plein pour recommander (ou non) telle ou telle séance. C'est ce qui fait toute la saveur de cette semaine particulière.

A l'inverse, cette édition dans son canapé a aussi permis à de nouveaux spectateurs de découvrir le festival clermontois. 42% des acheteurs d'un pass habitent en dehors du Puy-de-Dôme. Ils ne seraient probablement jamais venus assister à une séance. Les organisateurs du festival espèrent bien que certains d'entre eux feront le déplacement l'année prochaine.

Les films primés une semaine de plus

Et surtout, ils se posent la question de savoir s'ils doivent proposer à l'avenir une formule en ligne. Elle attire incontestablement un nouveau public, éloigné ou pas attiré par une séance en salle. Cela peut être une idée pour faire grandir encore le festival de Clermont-Ferrand. Il y a certainement de nouveaux modes de diffusion à imaginer.

L'association Sauve qui peut le court métrage va prendre le temps d'analyser les données de cette année et de réfléchir calmement à ce à quoi pourrait ressembler le festival 2022. Par exemple pourquoi pas conserver cette semaine post festival où tous les films primés peuvent être vus par les détenteurs d'un pass? C'est jusqu'à la fin de la semaine.