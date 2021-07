Un festival en souvenir de la cantatrice iséroise Ninon Vallin, décédée il y a 60 ans

Ninon Vallin (photo colorisée studio Lorelle et Rudolph - Paris et confiée par M.Barruel-Brussin)

Ce dimanche 4 juillet, à Succieu, près de Bourgoin-Jallieu, sera donné le coup d'envoi du festival Ninon Vallin 2021. Il se tiendra jusqu'au 22 novembre, date du décès de la cantatrice à l'âge de 75 ans. On commémore les 60 ans de sa disparition. Ce festival est l'œuvre de 4 associations et de Patrick Barruel-Brussin, son biographe, auteur du livre "Ninon Vallin, la voix d'un destin".

De Bourgoin en 1909 à une quarantaine de capitales

Fan de la bande-dessinée Tintin, il aimait le personnage de Bianca Castafiore, celle qui chantait "Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir". Alors qu'il a 8 ans, il entend l'Air des bijoux, issu du Faust de Gounod à la radio. "Je dis à ma maman "ah, c'est la Castafiore". Elle me répond que "non, c'est une chanteuse Ninon Vallin". C'est comme ça que je fais sa connaissance, que je découvre l'art lyrique", explique Patrick Barruel-Brussin.

Et depuis, il se démène pour entretenir la mémoire de cette grande artiste, née le 8 septembre 1886 à Montalieu-Vercieu, tout au nord de l'Isère, à la limite de l'Ain. Ninon Vallin tient son premier rôle en novembre 1909 non loin de chez elle à Bourgoin, au théâtre de la glacière (aujourd'hui disparu, sur l'emplacement de l'actuel parking Berlioz, tout à côté du tribunal). Elle rejoint l'Opéra de Paris, dont elle claquera la porte en 1916. "On est en plein conflit mondial et elle quitte aussi son mari pour rejoindre l'Amérique du Sud", précise Patrick Barruel-Brussin. Car Ninon Vallin est une femme libre.

C'est une artiste moderne, avant-gardiste, : "en 1911, elle créée le "Martyr de Saint-Sébastien" de Claude Debussy qui avait reçu l'excommunication de l'archevêque de Paris et Vallin n'en a pas tenu compte contrairement à la plupart de ses consœurs (...) C'est un acte de modernité et de rébellion." Ninon Vallin intéresse les plus grands compositeurs de son époque : on peut citer Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel....

Une femme et une artiste moderne, avant-gardiste

Ninon Vallin est une artiste indépendante "elle ne veut pas avoir d'agent." C'est aussi une artiste internationale qui se produira dans 43 capitales, sur les 5 continents. Elle a chanté avec Caruso. Elle apprend la langue quechua pour chanter des mélodies péruviennes-indiennes en langue originale. Elle se produit à la Maison Blanche à la demande du Président Roosevelt en 1934. Patrick Barruel-Brussin reconnaît qu'aujourd'hui, du fait de cette carrière internationale, elle est plus connue à l'étranger qu'en France.

C'est à elle que l'on doit aussi le premier clip français au début des années 30. Elle comprend aussi l'importance de passer sur les ondes : elle sera l'artiste la plus radiodiffusée dans les années 20 et 30. Elle fait ses adieux en 1947 à l'Opéra de Paris mais continue de se produire sous forme de récitals jusqu'en 1957. "Elle a su manier le grand répertoire et le répertoire populaire", indique Patrick Barruel-Brussin.

Malgré cette carrière très remplie, elle n'oublie pas ses terres iséroises et revient régulièrement sur scène au profit des œuvres de l'école de la commune. Elle s'intéresse aussi au combat des suffragettes, cache des juifs dans sa maison de la Sauvagère, sur la commune de Millery, dans le Rhône.

Interview de Patrick Barruel-Brussin, biographe de Ninon Vallin.

Ninon Vallin en langue quechua ( document sonore fourni par M. Barruel-Brussin)

Le programme du festival Ninon Vallin 2021

Le programme du festival avec le dépliant.