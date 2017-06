Un Festival, l’Occitanie, une Fête mondiale… Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

De la musique, des jeux, mais aussi des jeux et de la musique avant de prendre de la hauteur ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Festival « Musicôle Express » à Saint-Jean-de-Côle samedi

La 4ème édition de ce Festival vous promet de vous faire découvrir un univers festif, convivial et champêtre, sur le thème du train. Vous voyagerez ainsi au cœur d’activités culturelles pluridisciplinaires telles que les concerts, les animations ludiques, et vous profiterez d’un lieu en plein air qui mérite le détour : le jardin du château de la Marthonie. Le coup de sifflet du Festival se fera en milieu d’après-midi avec une animation de jeux anciens en bois, proposée par « Boules et billes », qui plaira aux petits comme aux grands. Des exposants seront présent pour vous faire découvrir leur savoir-faire, et l’association de musiques électroniques « Les Astrolapitek » animera l’après-midi. Après vous être restaurés au Wagon restaurant, les concerts débuteront sur scène à 20h. Et qui avons-nous en tête d’affiche ? Elisa Do Brasil. Une Di-Djay Brésilienne qui a participé à quelques-uns des plus grands festivals Français et Européens… Elisa Do Brasil, mais aussi Jive Me, The Soul Papaz et Straybird ; c’est ce samedi au Festival « Musicôle Express » de Saint-Jean-de-Côle…

« La Balada » : fête traditionnelle occitane samedi et dimanche à Excideuil

Depuis 20 ans, tous les deux ans, le château d’Excideuil accueille cette fête mêlant musique et jeux. Il s’agit d’une fête traditionnelle occitane, née de la volonté d’une cinquantaine de bénévoles voulant mettre à l’honneur jeux traditionnels et langue occitane, qui a le bon goût de débuter à la bonne heure, samedi, à savoir 19h : le verre de l’amitié sera échangé, suivi d’un repas (réservations au 05 53 52 84 76). Mais ce n’est pas tout et cela est heureux car la fête aurait tourné court : un concert de Djé Baléti (entrée : 5 euros) vous sera proposé à 21h… Du blues touareg (il paraît que ça existe) à la tarentelle italienne, le trio Toulousain Djé Baléti emprunte à tous les styles pour ne se concentrer que sur le sien : du rock de toutes origines mêlant le Français et l’Occitan. Après ce bal populaire et bariolé, un dimanche ludique vous est promis dimanche dès 14h. Dotée de nombreux lots, une fête des jeux traditionnels s’emparera d’Excideuil : des jeux en bois faits main, mât de cocagne, monter de paille, chasse aux trésors, etc… Le tout sera agrémenté de chants occitans et d’un bal traditionnel. Rendez-vous ce week-end à « La Balada », sur la place et dans la cour du château d’Excideuil.

Fête mondiale du Jeu 2017 samedi à La Force

L’objectif de cette journée mondiale est de faire reconnaître le jeu comme activité essentielle pour le développement de l’enfant, outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous, expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, créateur de lien social et de communication, occupation de loisir et source de plaisir. L’esprit de cette journée prend appui sur les principes suivants : la participation à la Fête Mondiale du Jeu est gratuite pour tous, cette journée permet de rassembler et de faire se rencontrer des personnes d’âges et de cultures différents, et la journée fait la promotion du jeu sous toutes ses formes… Samedi 10 juin, de 10h30 à 18h30, la salle des fêtes et la cour des écoles de La Force accueilleront des animations en continu pour petits et grands sur le thème du voyage. Jeux anciens, en bois, de société, etc.

Soirée Andalouse à Périgueux samedi

Une grande revue flamenco vous sera proposée par l’association Sevillanes, avec l’école flamenco de Périgueux, mais aussi la Peña Andalouse, Flamenc’ Sevillanas et, en seconde partie, l’école de flamenco de Grenade « Carmen de Las Cuevas », avec 20 danseuses et musiciens, et la participation d’une chanteuses Russe du Conservatoire de Saint-Petersbourg. Sangria et tapas à la fin du spectacle, qui débutera samedi, 20h30, au Théâtre de Périgueux (entrée : 15 euros).

Journées portes ouvertes à l’aéroclub de Bergerac

L’aéroclub de Bergerac est affilié à la Fédération Française aéronautique et compte à ce jour plus de 120 membres, dont une trentaine d’élèves pilotes. Samedi et dimanche, de 10h à 19h, à l’aéroport de Roumanières, vous pourrez avec eux découvrir et partager en toute simplicité leur passion du pilotage en avion et en ULM. Des vols en frais partagés d’une durée de 30 minutes (à partir de 20 euros par personne, suivant le type d’avion) vous seront proposés pour découvrir d’en haut les beautés du Périgord Pourpre. Renseignements au 05 53 57 31 36.