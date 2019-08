PHOTOS - Un festival lyrique en plein air au pied du mont Ventoux

Jeudi 29 août, une grande soirée lyrique avec du théâtre, des concerts et de l'opéra est organisé en plein air dans le petit village de Saint-Léger-du-Ventoux, sur la face nord du mont.

Saint-Léger-du-Ventoux, France

Saint-Léger-du-Ventoux, sa mairie, son cadre, ses sept habitants à l'année et... son festival lyrique en plein air. C'est dans cette toute petite commune, la plus petite de Vaucluse, que deux personnes ont décidé d'unir leurs forces pour monter un grand événement : la "Nuit lyrique du Ventoux", première du nom, aura lieu le 29 août. Au programme, une pièce de spectacle, un concert de guitare, un concert de piano et un opéra.

Des spectacles face à la montagne, dans une clairière

Tout se déroule dans une clairière, sur les pentes du mont Ventoux. Une scène, des lumières et un son de bonne qualité seront installés par des professionnels, qui ont relevé le challenge. "On ne peut pas ramener un 36 tonnes ici, précise Bruno Alberro, le fondateur de l'association Ventoux Opéra, qui co-organise l'événement. Nous devons trouver des libertés dans nos contraintes. Nous avons un décor magnifique, nous devons le sublimer avec cet événement."

"Les chanteurs ont été séduits par le lieu." Nathalie David, co-organisatrice de la soirée

Parmi les chanteurs qui ont accepté de relever le défi, des grands noms de l'opéra français : Christelle Di Marco, Valentine Lemercier, Camille Tresmontant ou encore François Harismendy. "Ils ont été séduits par le lieu, avance Nathalie David, co-organisatrice et gérante d'une librairie-restaurant sur le site de la soirée. On ne pouvait pas leur offrir un cachet très élevé, mais nous proposons le gîte, le couvert, et le lieu !"

Dans ce petit village, pas très facile d'accès, l'annonce de cette soirée a fait le tour de la route qui serpente dans la commune. "C'est super d'organiser ça, s'exclame Odile, habitante de Saint-Léger-du-Ventoux depuis six ans. Cela montre que, même si l'on est petit, on peut faire de grandes choses."

Un enthousiasme partagé par le maire du village, Eric Massot : "En temps normal, la culture c'est dans les grandes villes. Là, ça arrive jusqu'à nous. Peut-être que grâce à cela, les gens viendront à Saint-Léger aussi pour la culture, pas seulement pour les gorges du Toulourenc."

"Si la culture vient jusqu'ici, elle peut aller partout!" s'enthousiasme même Bruno Alberro.

Les organisateurs espèrent 200 spectateurs, le maximum envisageable pour l'endroit. Les billets sont à réserver sur Internet.

Ce petit restaurant, ancien châlet forestier, accueille la soirée. © Radio France - Théophile Pedrola