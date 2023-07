Un festival musical pour changer l'image du quartier Saint Martin à Montpellier

Une rixe au couteau début juillet, une fusillade fin mai, le quartier populaire Saint Martin à Montpellier souffre d'une mauvaise image. Mais "notre cité ce n'est pas que la violence et le trafic de drogue" dit l'association culturelle "Jasmin d'Orient" qui œuvre auprès des habitants depuis près de 20 ans.

ⓘ Publicité

Elle organise ce jeudi et pour la première fois un festival musical. Objectif : montrer que les 7000 habitants de plus de 50 nationalités différentes et en particulier les jeunes, ont du talent et savent aussi accueillir.

Rassembler autour de la musique

"Quand au début du mois j'ai su qu'un jeune en avait poignardé un autre j'ai eu peur et j'ai eu envie de laisser tomber mon projet de festival. Finalement j'ai décidé de ne pas baisser les bras et justement de montrer aux gens qui n'habitent pas ici que Saint Martin est un quartier dans lequel il y a des compétences et des talents cachés. Le danger est partout, pas plus ici qu'ailleurs. Même dans le centre ville de Paris on peut avoir une fusillade" explique Samia Khouaja fondatrice de l'association "Jasmin d'Orient"

loading

loading

Le programme

Le festival "Au rythme de la ville" se tient dans le parc Alain Bashung 20 rue Jean Vachet à Montpellier. Les organisateurs attendent entre 500 et 600 personnes. L'entrée est gratuite.

-15h30 Restitution d'un projet des jeunes du quartier avec l'Opéra de Montpellier

-16h/17h 3 rappeurs de la ville sur scène (20 minutes chacun)

-A partir de 17 h : Groupe flamenco du quartier , duo de bossa nova et jazz, fanfare Africaine du Jam et un groupe électro en fin de soirée.

Buvette et paella pour accompagner le tout.