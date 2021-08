Un feu d'artifice grandiose pour conclure le 77ème anniversaire de la libération de Clermont-Ferrand

La capitale auvergnate commémore ce vendredi le 77ème anniversaire de sa libération. Des cérémonies solennelles sont prévues un peu partout dans la matinée et notamment dans les quartiers Saint-Jacques, Montferrand (voir le programme plus bas. Un anniversaire conclu par un feu d’artifice qui s'annonce spectaculaire.

Initialement prévu le 14 juillet, il a été reporté en raison des conditions météorologiques et sera finalement tiré ce vendredi soir à 23 heures depuis le parc Montjuzet. Ce spectacle pyrotechnique s’intitule "WOW !", en référence à la sensation qu’on ressent lorsqu’on reçoit une importante décharge d’émotion positive", selon la société de pyrotechnie Pyragric.

29 minutes de spectacle

Ce ballet chorégraphique d’étoiles filantes a été conçu pour provoquer émotion et émerveillement. En quelques chiffres, c’est 1,4 tonnes d’artifices, 18.625 projectiles, plus de 2.000 bombes d’artifice de calibre 50 mm et plus - dont près de la moitié rien que pour le final. Le spectacle nécessite 14 heures d’installation, 10 artificiers, une cadence de mise à feu jusqu’à 100 coups à la seconde pour un show de 29 minutes et 8 secondes.

C’est aussi une bande son pop-rock sur le thème du vélo, qui entraînera le public dans une folle virée sonore et visuelle aux couleurs de la ville avec un clin d’œil à l’ASM Clermont Auvergne pour finir dans un concert très rock. Ce spectacle pyrotechnique sera ponctué par plusieurs bouquets d’artifice avec une puissance allant crescendo pour maintenir le public en haleine.

Sylvain Philippon, artificier en chef, détaille le programme de la soirée et le dispositif autour de l'évènement.

Le feu d'artifice sera tiré depuis le parc Montjuzet à Clermont-Ferrand © Radio France - Thomas Palmier

Des animations déambulatoires à partir de 19 heures

L'accès au parc de Montjuzet se fera par les quatre entrées : rue du parc de Montjuzet, rue des Aubépines, rue Armand-Fallières et pour les personnes à mobilité réduite uniquement, un accès par la rue Peire-D'Alverhne avec possibilité de parking.

Pour faciliter l'accès au site, quatre allers-retours supplémentaires en bus seront proposés par T2C et le SMTC depuis la Place Royale (départs 20:00, 21:00, 22 :00 et 23 :00) et depuis le parc de Montjuzet (départs 20:40, 21:40 ; 22:40 et 23:30.)

Le port du masque est obligatoire sur le site du parc Montjuzet. Le pass sanitaire, lui, n'est pas exigé.

Avant le feu d'artifice, la ville de Clermont-Ferrand organise toute une série de commémorations. Voici le programme complet.

Quartier Saint-Jacques

8H30 : Groupe scolaire Jean-Macé, rue Berteaux, plaque commémorative avenue Léon Blum, monument aux morts de Saint-Jacques

8H30 : Place de la Poterne - Plaque commémorative

8H45 : Monument rue Fontaine du Large, allée des Côtes

9H00 : La Pradelle, allée du Côteau

9H15 : La Glacière, rue Sully

Quartier Montferrand

8H15 : Plaque commémorative, rue Château des Vergnes

8H30 : Plaque commémorative du stade Camille et Edmond Leclanché

8H45 : Monument aux morts de la Plaine

9H00 : Groupe scolaire Ferdinand Buisson

9H45 : Cimetière de Montferrand - Monument aux morts - Carré militaire 1939 / 1945

Ailleurs à Clermont