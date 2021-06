Un feu d'artifice le 14 juillet et des "jeudis quand même" à Niort cet été

Annulé en 2020, il y aura bien un feu d'artifice à Niort pour le 14 juillet 2021. La Ville le confirme. Le spectacle pyrotechnique sur le thème de la France libre prévu l'an dernier sera tiré place de la Brèche. Pas de jauge mais les spectateurs devront obligatoirement être masqués. En revanche, rien n'est sûr pour le traditionnel bal du 14 Juillet.

Des concerts au centre du Guesclin

Cet été à Niort, il y aura aussi du cinéma en plein air. Première séance le 8 juillet. Le festival Cirque d'été revient plus longtemps que d'habitude avec des spectacles du 12 au 31 juillet. Et puis pas de "Jeudis niortais" cette année mais des "Jeudis quand même". Sept concerts gratuits organisés dans la cour du centre du Guesclin. Pour y assister, réservation obligatoire car là il y aura une jauge. Et attention petit piège, ce n'est pas toujours le jeudi. Cela commence avec The Buttshakers le mercredi 7 juillet. Dernier concert le vendredi 6 août avec Ben Mazué.

